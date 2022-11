Balanço do ano no WRC: O regresso dos finlandeses voadores | AutoSport

O WRC marcou uma nova era nos ralis com a chegada dos híbridos. A época ficou marcada pelo regresso do finlandeses aos títulos mundiais com o jovem Kalle Rovanpera a ser Campeão aos 22 anos. A Hyundai começou muito mal, mas realizou uma excelente recuperação, terminando o ano em alta e a M-Sport teve nos seus pilotos o calcanhar de Aquiles…

Fica na história a 50ª época do Mundial de Ralis por vários motivos. Não só pelo título de Kalle Rovanpera, que pôs fim a um hiato de 19 anos sem títulos dos finlandeses voadores, num período em que a França, com dois pilotos e 17 títulos, passou para a frente da Finlândia que tinha reinado até aí. Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen e um muito competitivo Toyota GR Yaris Rally1 chegaram a Campeões do Mundo de Ralis no Rali da Nova Zelândia a dua provas do final do campeonato, com o piloto a tornar-se no mais jovem campeão de sempre, batendo por cinco anos o recorde de Colin McRae, que foi Campeão em 1995.

Há muito se sabia que era uma questão de tempo, restava saber quanto, e a resposta foi dada mais rapidamente do que o esperado. Um título muito alicerçado nas provas com condições meteorológicas difíceis pois aí, Rovanpera foi pouco menos que imbatível.

Mas a temporada teve vários outros motivos de destaque, e também grandes desilusões.

Num campeonato de 13 provas, a mudança de Gap para o Mónaco no Rali de Monte Carlo, resultou, mas mais importante ainda foi a ida do Rali da Suécia bem mais para norte. O regresso do Rali da nova Zelândia foi muito bom, pois por ali há estradas fantásticas para fazer ralis. Pena é não estar em 2023. O rali do Japão também foi interessante, muito técnico, um desafio totalmente diferente para os pilotos, mas a prova tem muito por onde melhorar.

As três equipas, Toyota, Hyundai e Ford tiveram prestações muito distintas, o bom, o médio e o vilão.

A Toyota foi ela própria, competente, a Hyundai teve meio ano horrível e outra metade em que foi melhor que a Toyota. A M-Sport/Ford teve nos pilotos o seu forte handicap.

Quanto aos pilotos, 10 tiveram nota positiva, do médio ao muito bom, e quatro negativa, três da Ford, um da Hyundai. Nos Construtores só a M-Sport/Ford teve negativa (ler em separado).

Filme do ano

O Rali de Monte Carlo ficou marcado pelo 80º triunfo de Sébastien Loeb no WRC, o primeiro com Isabelle Galmiche ao lado, 8º no ‘Monte’, numa prova com uma reviravolta de última hora, quando Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) furaram no penúltimo troço e perderam uma vantagem de 24.6s, rumando ao derradeiro troço, 9.5s atrás. Na Power Stage, Ogier ainda tentou, mas fez uma falsa partida.

Craig Breen/Paul Nagle terminaram no pódio, ‘oferecendo’ uma bela estreia ao Ford Puma Rally1, mas infelizmente para a equipa seria Sol de pouca dura.

No Rali da Suécia, triunfo de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, venceram, no que foi o primeiro triunfo do novo Toyota GR Yaris Rally1. 21 anos do pai, Harri Rovanpera, ter vencido na Suécia, o seu único triunfo no WRC, agora foi a vez do filho.

A prova sueca realizou-se pela primeira vez em Umea, 700 Km a norte de Estocolmo, e o objetivo foi alcançado: não faltou neve.

O Rali da Croácia ficou marcado por novo triunfo de Kalle Rovanpera mas este foi especial: foi para a Power Stage 1.4s atrás de Ott tanak depois de ter perdido mais de 20 segundos de avanço ao ser apanhado pela muita chuva mas esteve brilhante e reverteu as contas a seu favor, numa especial que fica para a História do WRC.

Em Portugal, Kalle Rovanpera tornou-se no mais jovem de sempre a vencer a ‘nossa’ prova. Depois de terem ganho em 2021, Elfyn Evans/Scott Martin bem tentaram, mas nada puderam fazer face à dupla finlandesa. Um forcing final permitiu a Dani Sordo/Candido Carrera chegar ao pódio.

No Rali da Sardenha, finalmente, houve um triunfo da Hyundai, o que já não sucedia desde a Catalunha 2021. Ott Tänak/Martin Järveoja triunfaram pela primeira vez desde o Rali do Ártico de 2021 e ofereceram ao Hyundai i20 N Rally1 a sua primeira vitória, numa prova que dominaram quase por completo. Um balão de oxigénio para a Hyundai, que depois de muitos problemas, regressou ao caminho dos triunfos.

No Safari, outra efeméride: Kalle Rovanpera vence Rali Safari, quatro Toyota no top 4. Quarta vitória de Kalle Rovanpera em seis rali, numa prova em que o finlandês dominou quase por completo, um rali duríssimo que fez imensas ‘ vítimas’ pelo caminho.

No Rali da Estónia, Kalle Rovanpera ‘mete’ a 5ª a caminho do título. Venceu e convenceu, de novo. Elfyn Evans fez uma boa prova, mas a sua ‘besta negra’ já não é Ogier, passou a ser 20 anos mais novo. Ott Tanak terminou no pódio, após uma prova ‘cinzenta’…

Ott Tänak venceu o Rali da Finlândia, batendo Kalle Rovanpera por 6.8s na sequência de uma intensa batalha, em que o estónio esteve brilhante, conseguindo ultrapassar o défice competitivo do carro. Esapekka Lappi terminou no pódio, não sem antes apanhar um valente susto…

No Rali de Ypres/Bélgica, terceira vitória da época para Ott Tanak, com o estónio e a Hyundai a vencerem pela segunda vez consecutiva, desta feita no asfalto, deixando claro que os problemas da equipa estavam a ser resolvidos. Thierry Neuville esteve bem posicionado para triunfar mas um erro ‘tramou-o’. Elfyn Evans bem lutou, mas não ‘chegou’ para vencer. Kalle Rovanpera teve um dos seus raros acidentes.

No Rali da Acrópole/Grécia, foi a vez de Thierry Neuville, naquele que foi a terceira vitória seguida da Hyundai, a quarta do ano. Já a Toyota teve uma espécie de ‘harakiri’

Foi no Rali da Nova Zelândia que Kalle Rovanpera se tornou no mais jovem Campeão do Mundo da história do WRC. O jovem finlandês chegou ao título apenas na sua terceira temporada competindo ao mais alto nível nos ralis. Liderou o Mundial desde que ganhou a segunda prova do ano, na Suécia, em fevereiro, e chega ao título ainda com dois ralis pela frente.

É o oitavo título do WRC conquistado por um piloto da Toyota, e o quarto em igual número de anos, desde 2019, até 2022. Rovanperä é o primeiro piloto finlandês a ganhar o campeonato em 20 anos e o primeiro a fazê-lo com um carro construído na Finlândia.

O Rali da Catalunha fica marcado pela 55ª vitória de Sébastien Ogier no WRC, o primeiro triunfo da dupla Sébastien Ogier/Benjamin Veillas no WRC, e o primeiro do francês com o novo Toyota GR Yaris Rally1. Thierry Neuville foi segundo na frente de Kalle Rovanpera. A Toyota assegurou o título de Campeã de Construtores pela sexta vez na história do WRC…

Por fim, o Rali do Japão, ganho por Thierry Neuville, depois duma boa luta com Elfyn Evans, a quem um furo, ‘tramou’ já no último dia de prova. Takamoto Katsuta foi ao pódio em ‘casa’, num rali marcado por vários incidentes, o pior deles, o fogo que incinerou o Hyundai i20 N Rally1 de Dani Sordo.

O campeonato terminou com a maior diferença entre primeiro e segundo desde que Sébastien Ogier foi campeão pela última vez na Volkswagen, cinco pilotos, três marcas, ganharam ralis.

Agora, venha 2023…

Mais & Menos

Pilotos

Kalle Rovanpera Foi Campeão aos 22 anos. Está tudo dito. O futuro é dele.

Ott Tanak O carro não lhe permitiu dar mais luta, quando pode, foi muito forte

Thierry Neuville Manteve alto nível, mas uns furos abaixo dos anos anteriores

Sébastien Ogier Venceu um rali, mas os furos condicionaram-lhe a maioria dos resultados

Dani Sordo Dinheiro (pontos) em caixa, grande regularidade, mas já menos rápido

Esapekka Lappi Mostrou o suficiente para um programa completo, vai tê-lo noutra equipa

Takamoto Katsuta Melhor que nos anos anteriores, mas longe dos melhores

Pierre-Louis Loubet Aproveitou para singrar, no descalabro dos pilotos da M-Sport

Sébastien Loeb Um vitória no ‘Monte’, um erro descomunal em Portugal, a classe de sempre

Elfyn Evans Ano difícil, um nível abaixo donde já estava, não se adaptou bem aos híbridos

Gus Greensmith Começou bem, mas depressa caiu na espiral negativa de toda a equipa

Craig Breen É rápido, mas algo falhou em termos mentais, de onde nunca recuperou

Oliver Solberg Passos maiores que a perna, tem os genes, é rápido, mas muito de vez em quando

Adrien Fourmaux Prometeu, mas a herança é demasiado pesada e tem vindo sempre a cair

Construtores

Toyota Gazoo Racing WRT Uma verdadeira equipa, competente e trabalhadora, precisão japonesa

Hyundai Shell Mobis WRT Um muito mau começo e uma recuperação absolutamente fantástica. Notável!

M-Sport/Ford WRT Para a equipa que tem, Malcolm Wilson merece pilotos bem melhores

VITÓRIAS

Pilotos

Kalle Rovanpera 6

Ott Tanak 3

Thierry Neuville 2

Sebastien Loeb 1

Sebastien Ogier 1

Equipas

Toyota Gazoo Racing WRT 7

Hyundai Shell Mobis WRT 5

M-Sport Ford WRT 1

Pódios

Pilotos

K. Rovanpera 8

O. Tanak 8

T. Neuville 5

E. Evans 4

E. Lappi 3

S. Ogier 3

D. Sordo 3

C. Breen 2

T. Katsuta 2

S. Loeb 1

Equipas

Toyota 20

Hyundai 16

Ford 3