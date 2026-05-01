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AutoSport e as capas do Rali de Portugal: uma fotogaleria de emoções e história
Por José Luis Abreu a 1 Maio 2026 17:49
Desde 1978 – o jornal nasceu em 1977 já depois do Rali de Portugal – o “rugido dos motores” e a “poeira das estradas” do Rali de Portugal sempre ilustraram as páginas do AutoSport, o jornal que desde sempre acompanha de perto a paixão pelo desporto automóvel. Agora, quando está perto de arrancar mais uma edição, convidamo-lo a embarcar numa viagem no tempo com a nossa fotogaleria, onde cada capa é a janela da história da prova portuguesa do Mundial de Ralis. Com o AutoSport é, a sua paixão, a nossa história.
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