Audi Quattro de regresso ao WRC?

O lendário Audi Quattro pode regressar ao Mundial de Ralis inserido num novo projeto liderado por Mattias Ekström, Campeão do DTM (2004 e 2007) e do Mundial de Rallycross (2016). A recém-formada equipa EKS JC, pertencente a Ekström está a desenvolver um Quattro A1 de especificação Rally2 (Kit R4), que será elegível para as categorias de apoio, WRC2 e WRC3.

O carro foi construído de acordo com os regulamentos da FIA, em cooperação com a empresa sul-africana Rally Technic e a equipa confirmou que será elegível para competir no WRC: “Quando a nova geração do Audi A1 foi lançada, sabíamos que queríamos construir algo a partir dali”, começou por dizer Ekström. “E como todos conhecem a minha paixão pelos ralis, rapidamente se tornou claro que iríamos construir um carro de ralis”, disse Ekström.

“O carro está pronto. Falta apenas trabalho de preparação e desenvolvimento. Precisamos de fazer alguns quilómetros de testes e recolher informação. Não há uma data definida para que o carro possa ser homologado, mas para nós é bastante claro que veremos o carro em algumas competições na primavera/verão.

Por enquanto, este carro é apenas para nosso próprio uso, mas quando estivermos satisfeitos com o seu desempenho, iremos oferecê-lo para aluguer, ou compra, a outros concorrentes”, revelou.

Mattias Ekström há muito que está associado à Audi no desporto automóvel. Conduziu um S1 no Mundial de Rallycross de 2014 a 2019. Ganhou o título em 2016 e foi vice-campeão nas duas épocas seguintes.

O sueco regressou recentemente ao WRC, no Rali Árctico, que se realizou na passada semana, na Finlândia, depois de quase 15 anos de ausência da principal competição de ralis. Terminou em quinto lugar no WRC3, num Skoda Fabia.

O Quattro A1, tem obviamente tração às quatro rodas, um motor de 1,6 litros turboalimentado, que desenvolve 263 cv e está emparelhado com uma caixa sequencial de cinco velocidades.

O chefe de equipa do EKS JC, Joel Christoffersson, revelou que os testes começariam na neve e na terra antes de mudar para o asfalto: “O antigo campeão da FIA Junior WRC, Emil Bergkvist será o nosso piloto de desenvolvimento, e iniciaremos as nossas sessões de testes num futuro próximo. Também planeamos participar em alguns ralis locais, ou internacionais na época de 2021”, explicou.

O diretor da Rally Technic Chris Coertsee, falou sobre o seu entusiasmo pelo projecto. “O kit do Rally2 proporciona um equilíbrio único de preço-desempenho para os concorrentes, mas neste caso, é também combinado com uma marca lendária e uma carroçaria ‘gloriosa’”.



Como todos sabem, a Audi revolucionou os ralis no início da década de 1980, com o seu Quattro de tração às quatro rodas, turboalimentado. Quando a era dos Grupo B, que foi introduzida em 1982, Quattro A1 de 370 cv estava na vanguarda da nova geração. Fez a sua estreia no WRC em 1983, no Rallye Monte-Carlo, mas só fez quatro ralis, até ser substituído pela versão A2. Hannu Mikkola levou-o a vencer na Suécia e em Portugal, e nesse ano conquistou do título mundial de pilotos.Audi e o seu Quattro, saíram do WRC como equipa de fábrica, no final de 1987, com o seu enorme 200 Quattro, depois de terem registado 24 vitórias em 58 ralis. O Quattro continua a ser, provavelmente, o carro de ralis mais importante da história do WRC. E que agora pode estar de volta.

Não sabemos o sucesso que o carro poderá ter, mas como ideia, é claramente vencedor…