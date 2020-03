Audi Quattro: Começou no Algarve e nada mais foi como dantes

Salão de Genebra, dia 3 de Março de 1980: a Audi apresentou publicamente o Quattro. Era o nascimento de uma lenda – e, também, de uma tecnologia que viria a mudar o mundo da indústria automóvel. A partir do “quattro”, nada foi como dantes. O “quattro” designava uma tecnologia que permitia a existência de tração permanente à quatro rodas de um automóvel. O projeto iniciou-se em 1977, sob o nome de código interno 262, ficando os trabalhos de desenvolvimento a cargo dos engenheiros Jorg Bensinger, Walter Tresser e do doutor Ferdinand Piech. O protótipo utilizado na altura foi um Audi 80, com a distância entre eixos ligeiramente aumentada, e que estava equipado com o mesmo motor turbo, a gasolina e de oito cilindros que, mais tarde, viria a ser aplicado no Audi 200. A força do motor era transmitida a todas as rodas através do sistema de tração integral do veículo militar VW Iltis, que era também desenvolvido pela Audi e derivava do DKW Munga.O eixo de tração traseira não passava de um segundo eixo McPherson dianteiro, mas virado em 180 graus. O primeiro protótipo, testado em 1978, tinha a matrícula IN-NC 92, mas evidenciou algumas fraquezas, na distribuição da força. Isso foi corrigido e o primeiro carro, apresentado em Genebra, derivava do Audi 80 Coupé e evoluiu numa plataforma de gelo, junto ao pavilhão de exposições. Desenvolvia 200 cv e acelerava até aos 220 km/h. O primeiro carro de ralis foi testado, em condições reais, no Algarve.

Era o início de um reinado. Com os Audi equipados com o sistema “quattro”, quatro títulos mundiais de ralis foram conquistados, durante os anos 80 – com Michele Mouton, Stig Blomqvist, Hannu Mikkola e Walter Rohrl. Nas pistas, depressa os Audi Quattro ditaram a lei do mais forte, ganhando mesmo o campeonato Trans Am, nos Estados Unidos. A evolução do sistema de tração integral foi tal que, em 1996, o modelo A4 de Super Turismo venceu todos os sete campeonatos nacionais de velocidade em que participou.