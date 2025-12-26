As vitórias mais inesperadas da história recente do WRC..

A história recente do Mundial conta com finais imprevisíveis, a última a de Oliver Solberg na Estónia. Mas há muito mais do que essa…

O Rali da Estónia de 2025 redundou numa boa surpresa para os adeptos do WRC. Numa edição marcada pelo ritmo intenso, dramas no “power stage” e erros de última hora, Oliver Solberg conquistou a sua primeira vitória absoluta na categoria Rally1, aos 23 anos, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally1.

Um triunfo aguardado desde a infância

Filho do campeão mundial de 2003, Petter Solberg, o jovem sueco cresceu literalmente dentro do parque de assistência do WRC. Após passagens difíceis pela Hyundai, Solberg regressou em 2025 à categoria máxima com a Toyota, surpreendendo toda a concorrência com nove vitórias em classificativas e uma exibição de maturidade que contrastou com a sua curta experiência ao mais alto nível: “Foram anos a tentar e a sonhar. Finalmente conseguimos”, confessou o piloto, emocionado, ao cruzar a meta do último troço.

Com uma performance consistente desde sexta-feira, Oliver manteve a calma mesmo perante a pressão final e assegurou um triunfo que simboliza uma nova geração de talentos prontos a desafiar os veteranos.

Finais dramáticos e vitórias inesperadas

A história do Mundial tem sido fértil em desfechos imprevisíveis. Casos como o de Dani Sordo na Alemanha em 2013, quando conquistou o seu primeiro triunfo após 14 pódios, ou Andreas Mikkelsen, que herdou a vitória depois de Sébastien Ogier sair de estrada na “power stage”, fazem parte da memória recente do campeonato.

Há também triunfos simbólicos como o de Pierre Liatti no Monte Carlo em 1997, Marcus Grönholm nas despedidas da Peugeot, ou Frédéric Duval na Austrália em 2005. E, mais recentemente, o regressado Sébastien Loeb, que em 2022 no Rali de Monte Carlo voltou às vitórias com a M‑Sport Ford, quebrando um jejum de quatro anos e provando que o talento não envelhece.

A herança de uma era lendária

O WRC tem sido cenário de glórias e tragédias desportivas, de acidentes decisivos de campeões consagrados e da ascensão de novos protagonistas. Dos duelos entre Mäkinen, Sainz, McRae aos êxitos inesperados de Mads Ostberg e Harri Rovanperä, Philippe Bugalski, Jesus Puras, FRançois Duval, Jorge Recalde, Alain Oreille, entre outros, a competição mantém intacta a sua essência: a imprevisibilidade e a emoção até ao último metro.

Com a vitória sueca, Oliver Solberg junta o seu nome à elite do Mundial de Ralis, tornando-se no terceiro mais jovem de sempre a consegui-lo, a seguir a Kalle Rovanpera (20 anos e 289 dias), Jari-Matti Latvala (22 anos 313 dias) e Solberg, 23 anos e 300 dias). Com este triunfo, tirou um mítico piloto do pódio: Henri Toivonen que ganhou o Rali do RAC de 1980 com 24 anos e 86 dias.