As várias ‘casas’ do Rali de Portugal

Dos tempos de Viriato aos heróis do WRC, o Rali de Portugal ruma em 2027 ao interior para fixar em Viseu o seu novo quartel-general.

Ao longo de quase seis décadas, o Rali de Portugal foi mudando de geografia e de formato, acompanhando tanto a evolução desportiva como as exigências regulamentares internacionais. A prova nasceu e cresceu com base na região de Lisboa/Estoril, migrou depois para norte e para o Algarve, fixou-se em Matosinhos no regresso ao Mundial, e prepara-se agora para um novo capítulo, com Viseu a assumir o papel de “casa” a partir de 2027.

Das origens em Lisboa/Estoril ao modelo “Monte Carlo”

Quando o Rallye Internacional TAP foi criado, em 1967, a referência era clara: Monte Carlo. A estrutura inicial reproduzia o conceito dos percursos de concentração, com partidas em dez cidades europeias servidas pela TAP — Londres, Copenhaga, Munique, Amesterdão, Frankfurt, Bruxelas, Paris, Madrid, Porto e Lisboa — convergindo para San Sebastián, em Espanha. A partir daí, seis etapas comuns conduziam as equipas até ao Casino do Estoril. Nessa fase, o essencial decidia‑se nos sectores de ligação, feitos em estradas abertas com controlos horários apertados, frequentemente durante a noite, enquanto as provas especiais tinham quilometragens reduzidas e peso relativo menor.

Reestruturação, “Noite de Sintra” e consolidação no Mundial

Com a mudança política e social em Portugal a meio da década de 70, o rali passou para a primavera, ganhou o Instituto do Vinho do Porto como patrocinador principal e estabilizou em formatos de quatro a cinco dias. Zonas como Viseu, Arganil, Ponte de Lima e Fafe tornaram‑se pilares do percurso. Em 1976, Sintra passou para o final e nasceu a célebre “Noite de Sintra”, que marcaria uma era. Após o acidente da Lagoa Azul em 1986, a prova foi profundamente reformulada, com especiais de arranque no Estoril, depois no Jamor, e, mais tarde, o abandono das superespeciais em favor de troços “a sério” desde o quilómetro zero. Em 1995, desapareceu a etapa de asfalto e o rali tornou‑se integralmente de terra, enquanto a organização atravessava a transição da era César Torres para uma nova equipa no ACP.

Algarve, regresso ao Mundial e fixação no Norte

A exclusão do WRC em 2001 conduziu a um período de três anos em Trás‑os‑Montes, apenas com estatuto nacional. A chegada de Carlos Barbosa à presidência do ACP reabriu a porta ao Mundial e, após duas edições-candidatura bem-sucedidas (2005 e 2006), o WRC regressou em 2007, então com base no Algarve. O Estádio Algarve e os troços da Serra do Caldeirão garantiram ótima infraestrutura e especiais muito elogiadas, mas a afluência de público nunca atingiu os níveis históricos do Norte.

A FIA incentivou o regresso à região tradicional, reforçado pelo sucesso mediático do Fafe Rally Sprint. O Rali de Portugal reinstalou-se em Matosinhos, passando a explorar de forma sistemática especiais emblemáticas como Fafe, Amarante, Arganil ou Cabeceiras, recuperando a moldura humana que sempre o distinguiu.

Hoje, às vésperas de nova mudança de base para Viseu, a história repete o padrão que acompanhou o rali desde 1967: o desenho da prova adapta-se, as cidades-sede mudam, mas a combinação de exigência desportiva, diversidade de troços e paixão do público mantém o Rali de Portugal como uma das provas de referência do Mundial.