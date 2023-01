As reações à morte de Ken Block | AutoSport

São inúmeras as reações à morte de Ken Block, nome incontornável do desporto motorizado. A surpresa e a consternação são gerais, depois do acidente que vitimou a estrela norte-americana.

A comunidade dos motores uniu-se em luto para prestar homenagem ao homem que fez magia com os seus espetaculares vídeos e com a sua condução vistosa nas provas onde participou.

Our sport lost a great man today. Ken was a visionary and a true legend who has inspired so many of us. Rest In Peace, Ken!#GymkhanaForever pic.twitter.com/T7XVBkm6Cb