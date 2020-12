As primeiras imagens do Citroën C3 Rally2

A Citroën Racing revelou o renovado Citroën C3 Rally2, com uma nova estética e novas atualizações técnicas.

Renomeado Citroën C3 Rally2, de acordo com a nova pirâmide dos ralis, o carro da marca francesa terá um novo sistema de software que ajudará no arranque. Nos primeiros meses de 2021, o carro também terá atualizações em termos aerodinâmicos, um novo diferencial dianteira, dando aos pilotos um maior leque de afinações em termos de travagem.

Para o diretor técnico, Jean-François Grandclaudon: “Não é preciso uma revolução no C3 Rally2 em 2021. Temos uma base excelente e vamos tentar melhorá-la. Desde a sua introdução em 2017 que temos trabalhado constantemente para oferecer aos nossos clientes um carro cada vez mais rápido.”

“Esta temporada trabalhamos ainda mais com os nossos dois pilotos de desenvolvimento (Mads Østberg na terra e Yoann Bonato no asfalto). O carro mudou muito nos dois últimos anos e nem todas as atualizações estão para já homologadas Mas, os nossos esforços já nos renderam títulos nacionais e internacionais”.

Østberg sagrou-se campeão do WRC2 em 2020 com o Citroën C3 R5. Ainda sem planos para 2021, o norueguês afirma que o objetivo é “voltar a ter um lugar de fábrica do Campeonato do Mundo de Ralis. Mas, ficar com a Citroën também é algo que me interessa. Seria muito bom finalizar o trabalho de desenvolvimento deste carro”.