As melhores imagens da Gala WRC50, que se realizou no Rali de Portugal (fotogaleria) | AutoSport

O Rali de Portugal foi o evento escolhido para acolher a Gala WRC50, o início de festa que marca o arranque do ano 50 do Mundial de Ralis e nesse contexto estiveram presentes em Portugal alguns dos mais conceituados pilotos da história do WRC. Foram 15 as lendas dos ralis presentes, entre eles os Campeões do Mundo Walter Röhrl, Miki Biasion, Ari Vatanen, Petter Solberg, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Carlos Sainz, Marcus Gronholm e Ott Tanak. Entre todos, acumulam 28 títulos mundiais.

Para o jantar, foram depois recebidos por dirigentes FIA, incluindo o Presidente, Mohammed Ben Sulayem, por representantes de várias provas do WRC, pelo ACP, num total de mais de 230 convidados. Marcaram também presença outros nomes bem conhecidos do mundo dos ralis, como David Richards, Campeão de Mundo de Navegadores, em 1981, ao lado de Vatanen, e depois diretor de equipas como a Prodrive, por exemplo, o veterano team manager Nini Russo e ainda Tiziano Siviero, Robert Reid, Luis Moya e Christian Geistdörfer, todos Campeões do Mundo de Navegadores.

Nota também para a presenças de várias mulheres, como as antigas vencedoras da Taça de Senhoras WRC, Isolde Holderied e Louise Aitken-Walker, da navegadora de vários campeões em várias disciplinas, Tina Thörner, e ainda de Michèle Mouton (vencedora do Rally de Portugal de 1982) e da sua navegadora, Fabrizia Pons.

Reid é atualmente Presidente Adjunto da FIA para o Desporto Motorizado e foi Campeão do Mundo ao lado do malogrado Richard Burns, com um Subaru Impreza da Prodrive, de David Richards, em 2001.

Foi animada a festa, contaram-se ‘estórias’, Vatanen foi Campeão do Mundo em 1981, com um Ford Escort RS 1800, recordou a sua primeira prova depois do seu terrível acidente no Rali da Argentina de 1985, aos comandos de um Peugeot 205 T16, em que quase perdeu a vida: “A vida é cheia de altos e baixos. No Paris-Dakar, na minha primeira corrida depois do acidente quase fatal na Argentina, à partida, belisquei-me e perguntei-me, ‘serei mesmo eu que estou a começar uma segunda vida?’”.

Michèle Mouton ganhou quatro ralis do WRC e foi vice-campeã do Mundo, em 1982, atrás do Campeão Röhrl, falou sobre a sua vitória em Portugal: “Aconteceu logo depois do meu primeiro triunfo, no Rally de Sanremo. Sempre disse que depois de vencermos uma vez, nos tornamos mais famintos. Não esperava ganhar em Portugal, mas consegui e, no final, todas as mulheres ao longo da estrada estavam a acenar para nós. Quando fazemos qualquer coisa, não o fazemos porque somos mulheres, mas porque somos pilotos. Mas a vitória em Portugal foi algo muito especial”.

Röhrl revelou que o seu grande objetivo era ganhar em Monte Carlo: “Era a coisa mais importante para mim, as pessoas perguntam-me qual é a sensação de ser duas vezes Campeão do Mundo e eu digo-lhes sempre que para mim gostei mais de vencer o Rally de Monte Carlo”, disse.