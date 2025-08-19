As mais lidas de 2025: Pilotos do WRC em ‘pé de guerra’ com a FIA
Os pilotos do WRC, através da WoRDA, manifestaram descontentamento com a FIA devido ao aumento das multas por palavrões, considerando-as desproporcionadas e injustas, especialmente no caso de Adrien Fourmaux, multado em 10.000€ no Rali da Suécia.
No comunicado lançado em fevereiro, a associação argumentou que lapsos linguísticos são naturais após situações de alta adrenalina, que muitos pilotos não falam a língua materna, e que os valores das coimas são exagerados em relação aos orçamentos das equipas.
A WoRDA pediu maior transparência sobre o destino do dinheiro das multas e solicita uma reunião urgente com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, para encontrar uma solução aceitável para ambas as partes. Seguiu-se um boicote às declarações no final dos troços, uma situação que se foi prolongando até se pilotos e FIA chegarem a um compromisso que permite ter mais liberdade, com a FIA a ter uma abordagem mais flexível.
