As equipas a ter em conta no arranque do WRC2 em Monte-Carlo

Oliver Solberg não escolheu o Rali de Monte Carlo para o WRC2, mas é o grande favorito à conquista do título da categoria em 2025.

O Campeonato do Mundo de Ralis começa em grande estilo esta semana com o Rallye Monte-Carlo e o WRC2 promete mais ação com 22 equipas a prepararem-se para enfrentar o evento. O campeão do ano passado, Sami Pajari, subiu ao escalão superior do WRC com a Toyota Gazoo Racing, deixando a porta aberta para um novo campeão em 2025. Oliver Solberg, Nikolay Gryazin e Yohan Rossel – todos eles players-chave na luta pelo título do ano passado – estão de volta para mais uma oportunidade, acompanhados por uma mistura de concorrentes experientes e também promissores recém-chegados.

Depois de ter conduzido para a Škoda nas últimas épocas, o vice-campeão do ano passado, Oliver Solberg, começa 2025 ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2 da Printsport. Embora o sueco não esteja inscrito para pontuar no Rallye Monte-Carlo, vai usar o evento para adaptação e acumular quilometragem valiosa antes de lançar a sua candidatura ao título em casa, no Rallye da Suécia, no próximo mês.

Nikolay Gryazin é outro piloto que mudou, regressando à Toksport com um Škoda Fabia RS Rally2 depois de um ano com a Citroën. O piloto de 27 anos não é estranho ao sucesso com a Škoda, tendo conquistado vários pódios num Fabia RS em 2023.

Yohan Rossel mantém-se na Citroën e lidera a equipa PH Sport num C3 Rally2. A ele se junta o irmão mais novo, Léo, que sobe para pilotar um carro quase idêntico depois de vencer o título francês de asfalto do ano passado.

Vários pilotos dão passos significativos na carreira esta época. Jan Černy, vencedor do WRC3 no ano passado, passa para o WRC2 com um C3 Rally2. Filip Kohn, por sua vez, também transita de um Ford Fiesta Rally3 para um Škoda Fabia RS Rally2.

A equipa Iron Lynx tem dois Citroën para a estrela em ascensão Sarah Rumeau e para o jovem de 19 anos Pablo Sarrazin. Os carros serão preparados por um nome familiar – o pai de Pablo, Stéphane Sarrazin, que terminou em terceiro lugar na geral no Rallye Monte-Carlo em 2009.

O antigo piloto de fábrica do WRC e vencedor da ronda do WRC2, Eric Camilli, está entre os outros nomes notáveis em ação esta semana. A piloto italiana Rachele Somaschini também está presente, embarcando este ano numa campanha de seis etapas do WRC2, depois de várias épocas competitivas no Campeonato FIA da Europa de Ralis. Outros nomes na lista de inscritos incluem Roberto Daprà, Charles Munster, Matthieu Margaillan e Maxime Potty.

