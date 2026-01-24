As armadilhas do Rali de Monte Carlo (vídeo)

A história do Rali de Monte Carlo é pródiga neste tipo de situações, não foi por acaso que Sami Pajari (no primeiro vídeo) saiu naquele local, as armadilhas são mais do que muitas e é quase impossível fugir a todas. São inúmeras as histórias em que se fazem ‘pilhas’ de carros no mesmo sítio, é tudo menos por acaso, e hoje com estes dois despistes, é mais uma dessas situações. Por sorte, Hayden Paddon não complicou ainda mais a sua e a vida de Sami Pajari, que depois de ter batido numa árvore, por pouco tinha ficado também com um novo desenho na traseira do seu Yaris.

