Artes & Depois: como era o Arganil 56,5 km face aos troÃ§os atuais do Rali de Portugal

O troço de Arganil, com 56,50 km, foi o mais longo da história do Rali de Portugal. Compare-o face aos atuais…

A versão do troço de Arganil do Rali de Portugal de 56,50 km, disputada em 1983, 1984, 1985 e 1986 continua a ser a especial mais longa da história da prova e para se ter uma ideia da sua extensão publicamos um mapa com os dois ‘desenhos’ onde pode ver as enormes diferenças.

Desde que o ‘endurance’ no WRC entrou em desuso, a quilometragem dos troços foi diminuindo, a concentração dos troços é cada vez maior, e isso são sinais dos tempos, as coisas mudam, hoje em dia há condicionantes que não existiam nessa altura, especialmente monetárias, e esse é mesmo o principal problema de hoje.

Voltando a Arganil de 56,50 Km, que no mapa pode ver desenhado a amarelo, face aos dois troços da Serra do Açor, hoje em dia no Rali de Portugal, Arganil e Góis. Parte do atual troço de Arganil está contido no ‘antigo’ de 56.5 Km, a zona desde a casa do PPD, onde começa o troço atual até à parte em que este começa a descida para o Sardal.

No troço antigo, permaneciam pelo alto da serra até ao Alqueve, sendo que a zona final é também comum ao troço antigo e o atual. Basta ver no mapa a parte lilás.

Só que o antigo já vinha do Santuário da Nossa Senhora das Preces, fazia o percurso do troço do Piódão de 2001, por exemplo, subia aos Penedos Altos que foi troço de asfalto entre 1992 e 1994, por exemplo, seguia por esse troço de asfalto, que foi cortado da versão do Piódão de 1992, seguia pela Municipal 508 até à Casa do PPD, onde virava para o alto da Serra e depois do Alqueve, descia a Folques, que foi versão de asfalto do troço de Arganil de asfalto, seguia daí para o Salgueiro, onde começava a subida em ganchos para a Selada das Eiras, daí subia para a Aveleira e descia pelos ganchos da Lomba.

Tudo excertos de versões usadas noutros troços do Rali de Portugal depois do troço ter terminado em 1986. Hoje em dia, há muito asfalto pelo meio, o troço como estão não podia ser feito no WRC, porque provavelmente tem mais asfalto do que terra, mas ainda assim, ainda há muita. A zona inicial até à estrada do Piódão é ainda em terra e só aí são pelo menos 12 Km, depois a zona após a casa do PPD até ao Alqueve está tudo em terra, obviamente, daí até ao Salgueiro é tudo asfalto, mas daí para a frente é terra até ao final, com a exceção dos poucos metros na Selada das Eiras.

Um troço inesquecível.

RECCE etapa 1, Lousã e Arganil durante o Vodafone Rally de Portugal 2019, de 30 de Maio a 2 de Junho – Foto: Paulo Maria / ACP RECCE etapa 1, Lousã e Arganil durante o Vodafone Rally de Portugal 2019, de 30 de Maio a 2 de Junho – Foto: Paulo Maria / ACP 1985, Peugeot 205 Turbo 16 Rali de Portugal 1985, Mosteiro de Folques, timo Salonen Nuno Dinis Photo

Depois de seis edições a utilizar a versão curta de Arganil, com ‘apenas’ 42 km, em 1983 foi acrescentado o troço de Folques até ao Salgueiro. Assim nasceu o troço mais longo que alguma vez fez parte do itinerário do Rali de Portugal, PE que curiosamente já tinha feito parte do… Rali de Aveiro de 1978.

Em 1983, Hannu Mikkola liderava a prova com 1m54s sobre Walter Rohrl e 3m17s sobre Michele Mouton, mas furou! Rohrl passou a ter uma vantagem de 2m17s e a liderar a prova, mas também ele furou.

Foi Michele Mouton a vencer o troço! Em 1984, luta Alen/Mikkola ao rubro, 43 segundos a favor do primeiro. Mikkola teve problemas de transmissão, perdeu 33 segundos, chegou à segunda passagem com 11 segundos de vantagem. Ganhou-lhe mais quatro segundos e venceu o rali.

Em 1985, Rohrl chega a Arganil com 6m22s sobre o Peugeot de Timo Salonen. O Audi sofre com problemas de caixa de velocidades, e Rohrl perde de 3m43s para Salonen. O alemão penaliza na Candosa e fura na segunda passagem perdendo mais 2m47s para Salonen, que vence o rali.

São histórias do rico passado do WRC, que não deixamos que sejam esquecidas…