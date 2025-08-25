Ari Vatanen e o “duplo milagre” do Rali de Monte Carlo 1985: “Ari, fui eu a quem partiste a perna…”

Como Ari Vatanen venceu o Rali de Monte Carlo 1985 contra todas as probabilidades

Em janeiro de 1985, Ari Vatanen protagonizou um dos episódios mais incríveis da história do Rali de Monte Carlo. O piloto finlandês venceu uma prova que parecia perdida duas vezes: primeiro, após um acidente insólito com os adeptos na classificativa inaugural, e depois ao recuperar de uma penalização de oito minutos por erro do navegador.

Cumprem-se em 2025, 40 anos que Ari Vatanen alcançou o que muitos consideram um feito impossível no Rali de Monte Carlo de 1985. Numa edição marcada por drama e reviravoltas, o piloto finlandês venceu apesar de dois episódios que poderiam tê-lo afastado da luta pelo triunfo: um acidente com os espetadores na primeira especial e uma pesada penalização devido a um erro do navegador.

O incidente aconteceu em Saint-Bonnet-le-Froid, logo na primeira classificativa. Vatanen perdeu o controlo do Peugeot 205 T16, saiu largo numa curva e acabou por embater contra dezenas de espetadores que se encontravam demasiado perto da estrada. Apesar da gravidade da situação, apenas uma pessoa ficou ferida com uma perna partida. Mais tarde, o finlandês contou o episódio no filme de Helmut Deimel, admitindo que temeu o pior ao ver os adeptos a serem projetados contra o para brisas do carro. Curiosamente, anos depois, reencontrou o adepto ferido, que lhe disse com orgulho: “Ari, fui eu a quem partiste a perna em Monte Carlo 1985, e estou orgulhoso disso, o grande Ari Vatanen partiu-me a perna…”

https://youtu.be/Khk-U09vO3w?si=Zl1rvNQ3olFl2TTp

Apesar do susto inicial, Vatanen manteve a liderança e chegou a meio do rali, nos Alpes franceses, com uma vantagem confortável de três minutos. Porém, em Gap, tudo mudou. O navegador Terry Harryman cometeu um erro raro e registou o carro no controlo horário quatro minutos demasiado cedo. Resultado: uma penalização de oito minutos que entregou a liderança a Walter Röhrl e ao seu Audi Quattro, colocando Vatanen aparentemente fora da luta.

O que se seguiu foi uma das recuperações mais impressionantes da história do Mundial de Ralis. Determinado, Vatanen atacou ao longo dos 450 km competitivos restantes, aproximando-se rapidamente de Röhrl. Quando as condições se tornaram traiçoeiras, o finlandês brilhou ainda mais: na classificativa de Col Saint-Raphaël, o Peugeot com pneus de pregos ultrapassou o Audi de Röhrl, que tinha escolhido pneus intermédios pouco adequados.

Na estrada, Vatanen terminou com uns incríveis 13 minutos de vantagem. Oficialmente, após as penalizações, a vitória foi registada com cinco minutos de diferença — mas a dimensão do feito ficou para sempre na memória.

O Rali de Monte Carlo de 1985 entrou para a história como o “duplo milagre” de Ari Vatanen: ganhou, perdeu e voltou a ganhar, escrevendo uma das páginas mais lendárias do WRC ao lado do navegador Terry Harryman e do Peugeot 205 T16.