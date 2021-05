Arganil ‘trava’ desconfinamento, mas isso não afeta Rali de Portugal | AutoSport

Luís Paulo Costa, presidente da Câmara de Arganil, revelou em declarações à Lusa que o recuo no desconfinamento levado a cabo em Arganil, não terá “nenhum reflexo nem prejudica em nada aquilo que irá acontecer no Rali de Portugal”, acrescentando ainda que se deve ter em conta que “falamos de 65 casos num território com 332 quilómetros quadrados e 11 mil habitantes”, disse, reforçando que nada de diferente do previsto se passará com o Rali de Portugal: “As regras para a prova já foram definidas pela DGS [Direção-Geral de Saúde] e consideram, como é natural, uma redução significativa de pessoas, nas zonas de público”, referindo depois que para quem conhece Arganil, seria “impensável uma proibição total: “que nunca iria resultar”.