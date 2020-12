Arganil e Cabeceiras de Basto no WRC 9 desde hoje

Já está disponível a nova atualização do jogo do WRC 9, que traz um grande novidade para os adeptos portugueses: seis novos troços a juntar aos já existentes, que estão muito desatualizados. Quando o jogo viu a luz do dia, já os troços da zona de Viana do Castelo tinham passado a ser ‘história antiga’ pelo que daí para cá era necessária uma atualização, que chegou agora. Arganil, Cabeceiras de Basto e Felgueiras, nos dois sentidos. Seis troços. Assim de repente, não é fácil identificar locais, só para os mais conhecedores, mas acho que foi perdida uma boa oportunidade de fazer um grande troço de Arganil. Menos de 8 Km! E o que parece é que foi feito um ‘misto’ dos troços da Lousã, que se percebe em algumas zonas, Góis, e Arganil. Alguém que identifique as passagens em povoações nos troços de Arganil e Felgueiras.

Mas quando falamos de Cabeceiras de Basto, meus senhores. Quase 18 Km e para quem conhece a zona, está lá tudo…

Ah, e ainda temos o novo Toyota Yaris WRC de 2021…