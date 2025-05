Arábia Saudita preparou estreia no WRC: nem tudo correu como devia…

A Arábia Saudita realizou no último fim de semana uma prova válida pelo Campeonato de Ralis do Médio Oriente (MERC), que serviu como evento-teste para sua estreia no WRC, programada para novembro de 2025. Apesar do sucesso aparente e da vitória do multicampeão Nasser Al-Attiyah, a prova foi marcada por sérios problemas de segurança.

Segundo o Rallyjournal.com, metade das especiais de sexta-feira foi cancelada por motivos de segurança. O incidente mais grave ocorreu no sábado, quando o piloto libanês Bassel Abou-Hamdan percorreu 1,65 km na direção errada numa especial ativa, criando uma situação potencialmente fatal. As autoridades não conseguiram reagir rapidamente para evitar o risco, levantando preocupações sobre os protocolos de segurança do evento.

Mesmo assim, observadores da FIA e do promotor do WRC acompanharam o evento e, os relatórios dos observadores vão agora ser apresentados, mas fontes na Arábia Saudita estão confiantes de que o evento será confirmado como a última ronda do WRC desta época.

A vitória foi para Al-Attiyah, que pretende competir na próxima etapa com um carro da categoria Rally1. Juho Hänninen, piloto de testes da Toyota, ficou em segundo lugar e recolheu muita informação relevante para a Toyota, proporcionada pela presença no rali, apesar das condições difíceis das estradas.

O evento é parte de um contrato de dez anos com o WRC, considerado o mais lucrativo da história do campeonato. Embora o incidente de segurança não deva impedir a realização da prova, gerou alertas sobre a necessidade urgente de reforçar os protocolos antes da estreia no mundial.