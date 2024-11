Arábia Saudita prepara estreia no WRC com prova no MERC

A Arábia Saudita vai estrear-se no Campeonato do Médio Oriente de Ralis (MERC) em 2025, e ao mesmo tempo vai funcionar de prova-teste para a entrada no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA em dezembro de 2025.

A ronda terá lugar de 1 a 3 de maio e utilizará uma série de estradas que farão também parte do evento no final do ano, quando a Arábia Saudita receber a última ronda da temporada de 2025 do WRC.

O Príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, Presidente da Federação Saudita de Automobilismo e Motociclismo (SAMF) e da Saudi Motorsport Company (SMC) disse que “o nosso papel como anfitrião da prova candidata ao Campeonato do Médio Oriente de Ralis da FIA reflecte a dedicação da Arábia Saudita às corridas de ralis e reforça a nossa visão mais alargada, que posiciona o Reino da Arábia Saudita como uma casa do desporto automóvel mundial.

Este evento abre caminho para um final de época incrível, com a chegada do Campeonato do Mundo de Ralis a Jeddah, pela primeira vez – um evento histórico que promete proporcionar mais uma experiência inigualável na Arábia Saudita, tanto para os adeptos como para os concorrentes.

Através da nossa parceria com o WRC, estamos a construir um legado que não só irá elevar o perfil do desporto automóvel saudita, mas também contribuir para a comunidade global de ralis nos próximos anos.”

Para Simon Larkin, Diretor Sénior de Eventos da WRC Promoter. “temos feito visitas regulares ao Reino e estamos satisfeitos com a sua preparação para dezembro e este será mais um passo importante para o demonstrar.”