Antes & Depois: quando se falava de François Duval para recordes no WRC…

Há precisamente 20 anos, no Rali de Monte Carlo, François Duval despistava-se e falhava um recorde. O seu abandono teve uma dupla carga negativa, é que para além de uma desistência e de oito pontos que foram direitinhos para o balde do lixo, o belga perdeu a sua última oportunidade para se tornar no mais jovem piloto de sempre a vencer um rali do Campeonato do Mundo.

Na altura, esse recorde era ainda pertença de Henri Toivonen que tinha vencido o Rali do RAC de 1980 com apenas 24 anos e 86 dias e Duval ultrapassaria essa idade a 11 de fevereiro, precisamente a meio do Rali da Suécia, o que significava dizer que tinha perdido a sua oportunidade. Seja como for, o belga obteve o seu único triunfo no WRC mais tarde nesse ano, depois de vencer o Rali da Austrália de 2005. Ainda havia a esperança que o piloto da Citroën pudesse, tornar-se no mais jovem Campeão do Mundo de Ralis, pois tinha ainda três anos para o fazer, mas verdade seja dita, François Duval ‘durou’ pouco no WRC e ‘prometeu’ mais dos que ‘entregou’.

Na altura, Colin McRae continuou como o mais jovem campeão de sempre, em 1995, com 27 anos e 109 dias, mas esse recorde foi ‘arrasado’ em 2022 por Kalle Rovanpera, que se tornou no mais jovem campeão… por cinco anos!

Quanto ao mais jovem vencedor de um rali do WRC, o recorde também é de Kalle Rovanperä, que aos 20 anos e 289 dias venceu o Rali da Estónia de 2021. Tem quase dois anos de avanço face a Jari-Matti Latvala, que aos 22 anos e 313 dias Venceu o Rali da Suécia de 2008 com Henri Toivonen ainda em terceiro depois de ter vencido aos 24 anos e 86 dias o Rali da Grã-Bretanha de 1980.

Eis as listas dos mais nomes e mais velhos campeões de sempre do Mundial de Ralis, e também dos mais jovens vencedores de ralis do WRC.

Os mais jovens vencedores de ralis do WRC