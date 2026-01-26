Andrew Wheatley (Hyundai) “O carro é rápido, mas sofremos em condições inconsistentes”

Hyundai termina Rali de Monte Carlo com Fourmaux em quarto e Neuville em quinto…

A Hyundai World Rally Team concluiu um exigente Rali de Monte Carlo com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria em quarto lugar, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe em quinto e Hayden Paddon/John Kennard em 11º.

Numas das edições mais duras da prova, com neve, gelo, ‘sopa’ e asfalto molhado a alternarem frequentemente na mesma especial, a equipa enfrentou um verdadeiro teste de sobrevivência e escolha de pneus, mantendo-se em posições pontuáveis mesmo perante incidentes dos adversários do pódio.

Condições extremas relembram clássicos de Monte Carlo

O Rali de Monte Carlo 2026 evocou edições clássicas da prova, com condições meteorológicas mistas e severas em todas as 17 especiais. Apesar destes desafios, Fourmaux e Neuville mantiveram as posições, prontos para capitalizar eventuais erros dos lugares imediatamente à frente.

Fourmaux liderou Hyundai

O duo francês Fourmaux/Coria foi o melhor Hyundai, assegurando o quarto lugar geral. O arranque foi complicado com uma saída de estrada na última especial de quinta-feira devido à baixa visibilidade. Na sexta-feira, neve e gelo persistiram, mas os dois conquistaram dois lugares no pódio das especiais. Apesar de uma avaria elétrica no travão de mão à tarde, progrediram dois lugares até ao quarto posto. Uma prova consistente no sábado — com um pequeno momento na SS12 — culminou numa vitória na SS13 nas ruas de Monte Carlo. Outra vitória na SS16 de domingo reforçou o impulso positivo, saindo com 17 pontos do campeonato.

Neuville cai de quarto para quinto após erro inicial no domingo

Neuville/Wydaeghe iniciaram fortes com dois lugares no pódio das especiais SS4 e SS6 de sexta-feira. O dia corria bem até deslizarem para uma vala no início da derradeira especial, caindo do quarto para o quinto lugar. Tirando um pião na SS12, mostraram consistência no sábado para manter a posição. Lutando contra a ‘sopa’, gelo negro e neve nas quatro últimas especiais, enfrentaram um furo e um pião na SS15 de domingo, mas chegaram ao fim em quinto, somando 10 pontos.

Paddon cumpre objetivo de reserva em 11º lugar

Paddon/Kennard tinham como objectivo posicionar-se para aproveitar eventuais desistências dos colegas. Executaram a missão com sucesso quinta e sexta-feira, mas na SS12 de sábado o Ford Puma Rally1 entrou em pião numa curva à direita, atrasando-se vários minutos na neve. Concluíram um fim de semana de aprendizagem em 11º lugar geral.

Wheatley destaca domingo positivo e preparação para Suécia

Andrew Wheatley, director desportivo da Hyundai Motorsport WRC, afirmou: “Hoje foi um dia muito mais encorajador no Rali de Monte Carlo, apesar dos desafios que tivemos, pelo que podemos terminar o fim de semana em nota positiva. Penso que a cada quilómetro estamos a aprender as forças e fraquezas que temos em superfícies variáveis como estas. Adrien fez um grande trabalho ao conquistar algumas vitórias em especiais e terminar o dia em segundo no Super Domingo na categoria Rally1, o que é encorajador. De agora em diante, sabemos que há trabalho a fazer, vamos repor e preparar-nos para as condições invernais da próxima ronda do campeonato dentro de três semanas”, começou por dizer Andrew Wheatley que explicou um pouco mais profundamente o momento da Hyundai: “Acho que foi um fim de semana difícil. Não era o que esperávamos. Esperávamos que este fosse um Monte Carlo mais tradicional, como os que tivemos nos últimos anos. Este foi bastante extremo e creio que isso contribuiu para o nosso desempenho este fim de semana. Sabemos que o carro é rápido, mas também sabemos que ficamos um pouco comprometidos quando as condições são inconsistentes.

E se houve algo que tivemos este fim de semana, foi inconsistência. Mas os pilotos fizeram um trabalho memorável ao manterem-se na luta. E terminámos em quarto e quinto lugar. Mesmo com todos os desafios que tivemos, ainda fizemos um quarto e quinto. E a partir daí podemos começar a somar pontos. Cada ponto contará no final do ano. Cada ponto.”