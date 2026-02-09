Andrew Wheatley (Hyundai Motorsport): lições de Monte Carlo e expectativas para a Suécia

A Hyundai Motorsport está confiante para o Rali da Suécia, um evento onde já obteve sucesso no passado. Andrew Wheatley, Diretor Desportivo da equipa, partilha os objetivos, as lições aprendidas no Rali de Monte Carlo e as expectativas para esta prova, crucial para a temporada do WRC.

Quais são os objetivos da equipa para o Rali da Suécia?

“A Suécia é um evento onde a equipa tem sido bem-sucedida no passado. O Esapekka Lappi venceu em 2024, o Thierry venceu em 2018, e tanto ele como o Adrien estiveram no pódio nos últimos anos, mas é um rali difícil de vencer. A oportunidade de sucesso está muito ligada ao clima e às condições da estrada; se as condições forem muito consistentes, sem queda de neve nova, então temos três pilotos com potencial para estar no pódio. No entanto, se as condições forem mais complexas – por exemplo, se temperaturas mais quentes criarem maiores variações na condição da superfície da estrada, a ordem de partida terá mais influência e teremos de ser mais flexíveis na nossa preparação para cada dia. Acredito que temos a capacidade de ter três carros a lutar pelo pódio, mas como vimos em Monte Carlo, começar mais tarde na estrada pode ser uma vantagem em certas condições ou um desafio, e a Suécia ainda pode proporcionar uma boa oportunidade.”

O que aprendeu com o primeiro evento da temporada que pode ajudar a equipa na Suécia?

“Penso que Monte Carlo reforçou o que aprendemos durante o inverno: sabemos que, em condições consistentes, temos um carro rápido. Sabemos que as nossas equipas estão muito motivadas para ter sucesso e sabemos que todos os membros da nossa equipa deram 110% para se preparar para esta temporada, mas também sabemos que os nossos concorrentes estão bem preparados e, quando as condições são variáveis, ainda temos trabalho a fazer. Monte Carlo foi extremo, será lembrado por muitos anos pelas condições de neve, mas a evolução das estradas foi o maior fator para nós. Se o evento fosse 24 horas mais cedo ou mais tarde, teria estado muito mais em linha com os testes que fizemos. No entanto, apesar de todos os desafios, saímos com pontos, muito mais informação e sem incidentes graves.”

Quais são as suas expectativas para este evento e quais pensa que serão os pontos fortes e os desafios da equipa?

“A Suécia é outro evento onde a confiança é fundamental. Se os pilotos conseguirem ter um bom teste e as condições forem estáveis, podemos esperar que a nossa ordem de partida seja melhor do que a dos nossos concorrentes no primeiro dia e, a partir daí, podemos procurar continuar o nosso impulso. O desafio é que, se houver muita neve fresca, os pilotos que partem mais tarde beneficiarão nesse primeiro dia, mas temos o EP a partir mais atrás, que terá feito dois ralis de inverno em preparação para a Suécia. Esperamos que, com esta ordem de partida, tenhamos a oportunidade de cobrir todas as opções.”