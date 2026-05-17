Andrew Wheatley (Hyundai) e o embate WRC27/Rally2: “janela desenhada para ser muito próxima, vai depender muito dos pilotos”

A Hyundai deverá arrancar o ciclo regulamentar de 2027 do Mundial de Ralis com o atual i20 Rally2, numa solução transitória ditada pela falta de tempo para desenvolver um novo carro de raiz, revelou Andrew Wheatley, Chefe de Equipa da Hyundai Motorsport. Em declarações sobre o futuro técnico do campeonato, Wheatley admitiu que “é impossível construir um WRC27” dentro do prazo disponível, sublinhando que a estrutura está ainda a avaliar “todas as opções” antes de definir a sua estratégia a médio prazo.

Apesar dessa limitação inicial, o dirigente considerou que os regulamentos de 2027 podem representar uma oportunidade para relançar o WRC, defendendo que a nova fórmula técnica deverá aproximar os níveis de performance entre carros e abrir espaço a soluções mais criativas e competitivas

Autosport: Qual será a abordagem da Hyundai face às novas regras? Um carro baseado nos Rally2?

Andrew Wheatley: “Neste momento, ainda estamos a avaliar todas as opções e vamos tentar perceber qual é a melhor solução para a Hyundai Motor Company. De certeza que, para 2027, é impossível construir um WRC27. O prazo já é demasiado apertado. Por isso, em 2027 vamos começar com o i20 Rally2 e perceber quais serão os próximos passos a partir daí.”

AS: O que temos ouvido é que o novo WRC27 — por enquanto só a Toyota parece estar a trabalhar nisso — pode perder para os melhores Rally2, mas tornar-se mais competitivo com o tempo. O que sabe e o que pensa sobre isso?

AW: “Os regulamentos foram desenhados para que o novo WRC27 e o Rally2 estejam num nível de performance semelhante. Acho que haverá certas condições em que o novo WRC27 será mais rápido. Há um par de pontos importantes a ter em conta. O WRC27 é 50 mm mais largo do que o Rally2 atual, o que lhe dará um pouco mais de estabilidade. E o carro de 2027 terá suspensão de duplo triângulo.

Por isso, em ralis de terra muito degradados, poderá haver aí uma vantagem. Mas, obviamente, a janela foi desenhada para ser muito próxima. Por isso, acredito que vai depender muito do piloto.

Se tiveres um piloto muito bom num Rally2, ele será mais rápido do que um piloto menos bom num WRC27. Mas imagino que a Toyota vá trabalhar para garantir que tem os melhores pilotos no melhor carro.”

AS: Tendo em conta o que sabe neste momento, quais são os pontos positivos e negativos dos regulamentos do WRC27?

AW: “Acho que o positivo está na flexibilidade. Um dos desafios dos regulamentos Rally2 de hoje é que, se não tiveres o melhor carro-base, é muito difícil construir um carro rápido.

Se olharmos para o Yaris GR, é um carro desenhado ao milímetro para encaixar nos regulamentos. Neste momento, não há outros Rally2 com capô em alumínio, tampa da bagageira em alumínio, portas em alumínio e tejadilho em compósito.

Se estiveres preparado para construir um carro com essas características, fantástico, podes competir. Mas o novo regulamento é igual para todos.

Até um preparador, como acontece na Fórmula 1 — a Red Bull não é construtora automóvel, mas consegue construir um carro competitivo — poderá fazê-lo. E nos ralis será a mesma situação em 2027, 2028 e 2029. A dificuldade atual de ser obrigatório ter o melhor carro-base desaparece.”

AS: Acha que os regulamentos de 2027 são o caminho certo para o WRC renascer?

AW: “Sim, acho que sim. Por causa da flexibilidade, por causa da oportunidade. A performance entre o melhor carro e o pior carro será bastante semelhante. O núcleo do carro é o mesmo, o chassis é o mesmo, ou, digamos, o cockpit do carro é o mesmo, e penso que há aqui uma oportunidade para alguns engenheiros realmente inteligentes fazerem um carro muito interessante, capaz de desafiar os melhores construtores. E isso é algo que considero uma boa oportunidade para o futuro do WRC.”