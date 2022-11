Andrew Wheatley (Diretor Ralis FIA): “O público cria desafios, mas também ajuda muito no WRC” | AutoSport

Andrew Wheatley, diretor dos Ralis na FIA, disse ao Dirtfish que sendo verdade que os espectadores nas provas do Mundial de Ralis têm de ser bem controlados, por óbvias questões de segurança, acrescentou também que em muitos casos são eles próprios agentes dessa própria segurança, e deu como exemplo o recente Rali do Japão que teve várias questões que colocaram a segurança em causa, admitindo que os organizadores foram demasiado cautelosos com o público que (não) deixaram ir assistir aos troços.

Tiveram receio que pudesse haver implicações de segurança, que existiram, como por exemplo um carro em sentido contrário num troço. Se lá existisse público, isso não teria acontecido.

“O papel do espectador na gestão de um evento é absolutamente vital, e por vezes somos culpados [de] pensar que os espectadores são difíceis de gerir. Não há dúvida de que eles apresentam os seus próprios desafios, mas eles também apoiam muito frequentemente os organizadores do evento, e são o 13º homem no terreno e um bom apoio extra. E esta é uma parte muito forte dos ralis, que são uma comunidade de todos, não são apenas organizadores, equipas e espectadores, todos eles têm de interagir e trabalhar em conjunto”.

E nós acrescentamos, que há poucos ‘públicos’ no mundo dos ralis como o português, que infelizmente teve que lidar com a lição de 1986, e de tanto se bater nessa tecla, Portugal tornou-se numa das provas mais elogiadas ao nível da segurança do público. Ouvir, como ouvimos, Michele Mouton dizer: “O meu trabalho em segurança e no controlo dos espetadores nos dias de hoje em Portugal é quase um feriado para mim”. Disse-o em 2018, podia ter sido hoje que seria a mesma coisa.