Andreas Mikkelsen vence no WRC2 Open | AutoSport

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Evo Rally2) venceram o Rali de Monte Carlo no WRC2 Open, batendo Erik Cais/Petr Těšínský (Ford Fiesta MKII Rally2) por 55.4s, com Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2) em terceiro, mais de um minuto atrás do checo.

Grégoire Munster/Louis Louka (Hyundai i20 N Rally2) terminou no quarto lugar depois de chegar ao fim do terceiro dia de prova no lugar mais baixo do pódio, mas os quase 40 segundos de avanço para não chegaram para manter Gryazin atrás de si, já que um furo atrasou-o.

Um triunfo de Mikkelsen que ficou mais facilitado depois do norueuguês passar por um sábado difícil, em que o um furo o impediu de ficar descansado bem mais cedo.

Num rali cheio de avanços e recuos o primeiro passo atrás foi dado quando o líder no final do dia de 6ª feira, Stéphane Lefebvre/Andy Malfoy (Citroën C3 Rally2), foi penalizado em meia hora, porque os seus batedores cometeram uma infração grave ao atravessarem um troço com o seu carro enquanto este decorria. No sábado, o francês abandonou na sequência de um toque mas de qualquer forma já não ia longe em termos de classificação.

Entre os avanços e recuos está o facto da penalização de cinco minutos e meio atribuída a Yoann Rossel ter sido retirada depois de um recurso, o que manteve a 17.7 segundos atrás do líder da classe, Andreas Mikkelsen, em segundo lugar, mas quando estava a 22.9s bateu e perdeu quase três minutos, ficando sem grandes hipóteses de um bom resultado, pois caiu para o quarto lugar. Terminou o rali em sexto numa prova cheia de peripécias, com um furo no último dia.

Também Marco Bulacia teve problemas, perdendo quase três minutos com problemas mecânicos no Skoda Fabia Rally2 evo. Isso promoveu Erik Cais na geral, ficando não muito longe da frente porque Mikkelsen furou no último troço do dia.

Contudo, o norueguês aumentou logo de 22.4s para 34.3s margem que o separava de Cais no primeiro troço de domingo e quase resolveu logo ali a questão.

Com tudo isto, Sean Johnston/Alexander Kihurani (Citroën C3 Rally2) terminaram em quarto na frente de Munster e Rossel, com Chris Ingram/Ross Whittock (Skoda Fabia Evo Rally2) em sétimo.