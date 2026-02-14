Andreas Mikkelsen regressa à Skoda no Safari: de olho no WRC 2027?
A Skoda poderá já estar a preparar a época de 2027, e a notícia que surgiu no parque de assistência do Rali da Suécia parece apontar nesse sentido, embora, para já, não passe de um rumor no que diz respeito a 2027, claro!
Andreas Mikkelsen está de volta à “casa” Skoda e ao WRC2, começando no Rali Safari do Quénia (de 12 a 15 de março). Depois de, em 2024, ter partilhado o terceiro carro da Hyundai nos Rally1 e de ter feito apenas três ralis ‘secundários’, o norueguês decidiu que “mais vale estar no topo do WRC2 do que no banco do Rally1”.
Mikkelsen vai pilotar o Skoda Fabia RS Rally2, um carro que ele conhece muito bem, já que foi um dos principais pilotos de desenvolvimento do modelo. Embora a inscrição oficial seja feita através de equipas privadas, o apoio da Skoda Motorsport é evidente.
O mercado de 2026 para o Rally1 tornou-se extremamente ‘apertado’. Com a Hyundai a apostar mais em pilotos como Esapekka Lappi para partilhar o terceiro carro e a Toyota com o seu alinhamento sólido, Mikkelsen ficou sem espaço para um programa a tempo inteiro na categoria principal.
Paralelamente, há rumores fortes de que Mikkelsen se está a posicionar para ser o “piloto número 1” de um novo projeto para 2027. Ao regressar à Skoda, ele mantém-se ativo, competitivo e perto de uma marca que está sempre nos radares para um possível salto para a categoria principal com os novos regulamentos.
O Safari é o rali mais duro do mundo e Mikkelsen sabe que uma vitória ali envia uma mensagem clara: ele ainda é competitivo nos Rally2. No Quénia, a experiência conta mais do que a velocidade pura, e nisso ele é mestre.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI