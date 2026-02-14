Andreas Mikkelsen regressa à Skoda no Safari: de olho no WRC 2027?

A Skoda poderá já estar a preparar a época de 2027, e a notícia que surgiu no parque de assistência do Rali da Suécia parece apontar nesse sentido, embora, para já, não passe de um rumor no que diz respeito a 2027, claro!

Andreas Mikkelsen está de volta à “casa” Skoda e ao WRC2, começando no Rali Safari do Quénia (de 12 a 15 de março). Depois de, em 2024, ter partilhado o terceiro carro da Hyundai nos Rally1 e de ter feito apenas três ralis ‘secundários’, o norueguês decidiu que “mais vale estar no topo do WRC2 do que no banco do Rally1”.

Mikkelsen vai pilotar o Skoda Fabia RS Rally2, um carro que ele conhece muito bem, já que foi um dos principais pilotos de desenvolvimento do modelo. Embora a inscrição oficial seja feita através de equipas privadas, o apoio da Skoda Motorsport é evidente.

O mercado de 2026 para o Rally1 tornou-se extremamente ‘apertado’. Com a Hyundai a apostar mais em pilotos como Esapekka Lappi para partilhar o terceiro carro e a Toyota com o seu alinhamento sólido, Mikkelsen ficou sem espaço para um programa a tempo inteiro na categoria principal.

Paralelamente, há rumores fortes de que Mikkelsen se está a posicionar para ser o “piloto número 1” de um novo projeto para 2027. Ao regressar à Skoda, ele mantém-se ativo, competitivo e perto de uma marca que está sempre nos radares para um possível salto para a categoria principal com os novos regulamentos.

O Safari é o rali mais duro do mundo e Mikkelsen sabe que uma vitória ali envia uma mensagem clara: ele ainda é competitivo nos Rally2. No Quénia, a experiência conta mais do que a velocidade pura, e nisso ele é mestre.