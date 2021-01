Andreas Mikkelsen quer dominar WRC2 e ERC em 2021

Andreas Mikkelsen vai estar presente em 2021 nos ralis, fazendo o Campeonato da Europa de Ralis (ERC) e o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) na categoria WRC2. O piloto norueguês assume que quer vencer ambos os campeonatos e que ainda não desistiu de estar na categoria de topo do WRC.

No WRC, Mikkelsen já venceu três ralis e depois da saída da Volkswagen esteve ainda na Hyundai. Em 2020, fora do topo do WRC, Mikkelsen venceu o Rali da Hungria, a contar para o europeu, e também participou no WRC no Rali de Monza. Assim, para 2021, Mikkelsen vai pilotar uma Skoda Fabia Rally2 Evo da Toksport no WRC2 e no ERC. No seu canal de YouTube, Mikkelsen afirmou:

“Acho que é o melhor programa para mim porque estarei sempre no carro. Não é o WRC, que é onde quero estar, mas acho que é um passo para chegar lá e estar a tempo inteiro no WRC em 2022”, disse o campeão do IRC em 2011 e 2012.

“Tenho de dominar todos os ralis que fizer, ou seja, vencer todas as rondas do europeu e do mundial. O meu foco em 2021 é apenas ser o R5 mais rápido em todos os ralis”, afirmou Mikkelsen.

“Tenho o carro para tal. A Skoda tem o melhor carro na categoria e por isso vou passar muito tempo dentro dele para melhor as minhas prestações de 2020”, finalizou Mikkelsen.

Mikkelsen começa a temporada no Rali de Monte Carlo, de 21 a 24 de janeiro. Em termos de navegador, Mikkelsen ainda não revelou quem estará com ele, com Anders Jaeger a deixar os seus compromissos nos ralis para cuidar da família.