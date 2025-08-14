Andreas Mikkelsen quer convencer Škoda a regressar ao WRC em 2027

Andreas Mikkelsen tenta convencer a Škoda a regressar à classe principal do WRC em 2027

O piloto norueguês Andreas Mikkelsen está a tentar persuadir a Škoda a regressar à classe principal do WRC em 2027, ano em que as regras técnicas vão mudar para se aproximarem dos atuais Rally2.

Mikkelsen tem um historial sólido com a marca. Venceu o Intercontinental Rally Challenge em 2011 e 2012 com a Škoda, regressou a pilotar Fabias em 2017 e entre 2021 e 2023 numa tentativa de voltar à categoria principal. Após um programa parcial com a Hyundai em 2024, Mikkelsen não tem contrato para 2025 e afirmou que não paga para correr, dependendo de oportunidades com fabricantes.

Em entrevista ao Stage Mode podcast, Mikkelsen disse:

“Claro que quero voltar [ao WRC]. Ser pai a tempo inteiro é muito bom, mas sinto falta da competição. Sou competitivo desde os cinco, seis anos de idade, por isso já faz algum tempo que estou afastado, mas quero mesmo regressar. Ainda estou muito motivado e tenho muita experiência agora para construir ou fazer parte do desenvolvimento de carros novos. Então, sim, é claro que estou a tentar convencê-los [Škoda] e vamos ver.”

O norueguês explicou ainda que está a avaliar outras categorias, como rally raid e Extreme E, destacando que a experiência no WRC é facilmente transferível:

“Acho que, se olharmos para o WRC, realisticamente, com o meu historial com a Škoda, se eles decidissem dar esse passo, seria muito natural tentar fazer parte disso, já que a nossa relação é tão boa. Mas também estou a trabalhar para ver que outros campeonatos ou disciplinas poderia apostar… Tudo o que aprendi no WRC é tão transferível para, por exemplo, rally raid ou Extreme E. A velocidade no WRC… nenhuma outra categoria chega perto. Desde que venha do WRC, só é preciso ajustar-se e aprender uma disciplina diferente. Acho que rapidamente se terá bastante sucesso.”

Relativamente às oportunidades atuais, Mikkelsen referiu:

“Tenho de procurar todas as possibilidades que existem. Claro que o meu coração ainda está no WRC e é lá que quero estar. Mas com apenas dois fabricantes no momento, é muito difícil. Só tenho de ver como as coisas se desenvolvem.”

Sobre os regulamentos de 2027, o piloto comentou:

“Acho que os novos regulamentos para 2027 são interessantes. Estamos todos à espera do conjunto final de regras para ver se será realmente atrativo para novos fabricantes, preparadores ou alguém novo entrar no mercado. Depois teremos de ver o caminho certo a seguir.”