Andreas Mikkelsen ‘queixa-se’ do sistema de pontos: “FIA deve repensar WRC2” | AutoSport

Nomeações de provas! Resultados ‘atirados’ fara. Fazem parte de muitos campeonatos por esse mundo fora, já fizeram ou fazem parte dos regulamentos do CPR, e também do WRC2. Os pilotos e equipas devem nomear um rali para pontuar quando entram no evento e os seis melhores resultados de sete ralis nomeados contarão para a classificação final do campeonato.

Tudo isto porque Andreas Mikkelsen criticou recentemente a FIA e o WRC pelo facto de, apesar de ter vencido três provas os contratempos mecânicos que teve nas outras duas, Portugal e Sardenha (problemas graves no motor do Skoda), levam a que esteja na frente do campeonato com uma curta margem, e pior do que isso, poder perder o campeonato face a pilotos que ‘escolhem a dedo’ as suas provas, ‘fugindo’ o máximo possível a confrontos diretos e podem beneficiar disso quando se fizerem as contas no final.

Refere-se claramente ao polaco Kajetan Kajetanowicz, que fez um rali a menos, e está apenas três pontos atrás, conquistando a sua única vitória da temporada no Rali Safari, onde o nível de competição foi claramente mais moderado do que os ralis realizados na Europa. Por isto Mikkelsen insta a FIA a repensar o sistema de pontos do WRC2: “percebo que não é fácil, talvez faça mais sentido nomear cinco ou seis ralis em que todos devem competir, mas entendo que para alguns organizadores a sua lista de participantes não seria boa. Não tenho certeza de como este assunto deve ser resolvido”, disse Mikkelsen ao Dirtfish.

Na verdade, o polaco está somente a tirar partido das regras que existem e não há nada de mal nisso, estas competições, em que não é possível, por se tratar de equipas privadas, realizar todo o campeonato como sucede com os RC1, tem esta possibilidade e se Kajetan Kajetanowicz ganhar o campeonato indo obter bons resultados à Nova Zelândia e do Japão, odne não vão estar a maoria dos europeus, nada está a fazer de errado, mas o que Mikkelsen está a dizer é que os dois azares que teve, podem tramar-lhe o campeonato.

Mas disso mais ninguém tem culpa, embora fique claro que pode ganhar o campeonato um piloto que não é o melhor, e isso já sucedeu vezes sem conta no desporto motorizado e vai continuar a suceder…