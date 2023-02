Andreas Mikkelsen deve ‘arrancar’ no Rali de Portugal | AutoSport

Andreas Mikkelsen vai disputar um programa limitado de provas do WRC2 este ano. Sem hipóteses de lutar pelo campeonato, ao correr apenas em alguns ralis, o norueguês quer mostrar que é um forte candidato a guiar um Rally1 de fábrica em 2024.

Mikkelsen falhou o seu terceiro programa do WRC2 com a Toksport, quando ‘virou agulhas’ para um potencial regresso ao topo com a Hyundai. As coisas não correram como queria, pelo que…nem num lado, nem noutro. Pelo meio o piloto fez grande parte do desenvolvimento do novo Skoda Fabia RS Rally2, além de ‘dar’ ao carro a sua estreia competitiva, e agora quer dar tudo o que tem para ser hipótese para 2024: “Quero lembrar às pessoas do que sou capaz de fazer”, disse Mikkelsen. “O ano passado penso que conduzi tão bem como alguma vez conduzi na minha carreira, mas um erro na Grécia custou-me muito. Quero fazer talvez três ou quatro rondas do WRC2 onde sabemos que os melhores pilotos vão lá estar. Tenho de os bater, é isso que quero fazer”.

O programa de Mikkelsen deverá começar no Rally de Portugal – um evento que a Esapekka Lappi usou com grande efeito há dois anos quando, após ter partido da M-Sport Ford no final do ano anterior, conduziu um Volkswagen Polo GTI R5 a uma vitória dominante na categoria de apoio principal. E Mikkelsen quer fazer o mesmo.