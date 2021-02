Andreas Mikkelsen de ‘olho’ na M-Sport para 2022

Andreas Mikkelsen fez uma promessa para 2021: dominar por completo o WRC 2 de modo a criar condições para regressar ao WRC em 2022.

E pelos vistos já tem a M-Sport na mira. De acordo com o que disse ao Dirtfish, o antigo piloto da Volkswagen, Citroën, e Hyundai está de olho na Ford para 2022. O que é capaz de não ser uma má ideia pois os homens de Malcolm Wilson têm uma pontaria bem afinada quando se trata de novas regras. Na nova e mais recente era dos WRC, 2017, foi a M-Sport que despontou, quando os motores de 1,6 litros chegaram em 2011, Mikko Hirvonen, piloto da M-Sport, ganhou o primeiro rali sob estas novas regras. Podem ser bons sinais. Malcolm Wilson já disse querer apostar tudo em 2022, pelo que Andreas Mikkelsen pode ter razão em olhar para a M-Sport: “Penso que sabemos que não é provável que surja qualquer novo fabricante para 2022. E também sabemos que a M-Sport é sempre muito, muito boa com novos regulamentos. Parece que é sempre assim, com a M-Sport sempre muito forte de imediato. Depois, os outros fabricantes com os maiores orçamentos recuperam depois. Para mim, a M-Sport é realmente um bom lugar para estar em 2022”, disse ao Dirtfish, deixando a sugestão que poderia ajudar no desenvolvimento do novo Ford Puma WRC de 2022. Na verdade, Mikkelsen tem boa experiência de desenvolver carros novos: Volkswagen, Citroën, Skoda, Hyundai.