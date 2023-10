Andreas Mikkelsen conquista o título do WRC2 | AutoSport

Andreas Mikkelsen e o seu navegador Torsten Eriksen são os campeões do WRC2 de 2023 graças à vitória na Power Stage no Rali da Europa Central. Numa das reviravoltas mais notáveis da carreira de Mikkelsen, o norueguês conquistou a coroa apesar de ter terminado em 13º lugar o rali, e a mais de 13 minutos do vencedor do rali, Nicolas Ciamin.

As hipóteses de Mikkelsen conquistar o título apenas com base no seu ritmo desapareceram na manhã de sexta-feira, quando perdeu o controlo do seu Škoda Fabia RS Rally2 e saiu da estrada, um acidente que custou cerca de 10 minutos.

Mas, com o seu rival mais próximo no campeonato, Yohan Rossel, fora de prova depois de ter batido numa árvore, Gus Greensmith era o único piloto que ainda tinha uma hipótese realista de impedir os festejos de Mikkelsen nesta penúltima ronda da época.

As dificuldades de Greensmith, incluindo um furo no primeiro dia, limitaram a posição do britânico ao quarto lugar. Crucialmente, o facto de não ter conseguido marcar nenhum ponto de bónus na Power Stage – juntamente com o tempo de referência de Mikkelsen no final – significou que tanto ele como Mikkelsen terminaram o rali com 111 pontos cada um.

Mikkelsen, ao contrário do seu rival, ainda tem uma ronda de pontuação por disputar.

As suas três vitórias até agora nesta época, em comparação com as duas de Greensmith, valeram-lhe o título com base na contagem de pontos. Independentemente do seu resultado no FORUM8 Rally Japan, no próximo mês, o piloto de 34 anos já não pode ser derrotado: “Sabíamos que não tínhamos nada a perder quando entrámos na Power Stage”, revelou Mikkelsen. “Era ganhar ou perder, estávamos mesmo a fundo e tudo estava a funcionar na perfeição nesse troço. Estou muito contente por ter sido suficiente!”

Nicolas Ciamin foi elevado à liderança antes da especial de abertura de domingo, quando Emil Lindholm, o líder do evento até aí, retirou o seu Hyundai i20 N Rally2 de prova, depois duma falha no alternador. O francês ultrapassou o segundo classificado, Erik Cais, e conquistou o seu primeiro triunfo no WRC2 com uma vantagem de 32,7 segundos: “É fantástico”, disse ele. “Algumas vezes estive numa boa posição para um bom resultado no WRC2, mas falhei sempre. Estou muito feliz por trazer para casa o resultado desta vez, depois de muitos anos.”

Kajetan Kajetanowicz completou o pódio à frente de Greensmith, enquanto Miko Marczyk e Nikolay Gryazin completaram os seis primeiros.