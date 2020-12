Andrea Adamo, Hyundai Campeã dos Construtores: “Este tem um gosto especial”

A Hyundai assegurou a segunda vitória consecutiva no Mundial de Construtores e Andrea Adamo emocionou-se com esta conquista: “Tem sido uma enorme montanha-russa. Foi um ano estranho. Parecia que a situação estava a melhorar, mas, mais uma vez, tivemos esta segunda vaga. Especialmente nos últimos meses foi bastante difícil para muitas pessoas, alguns familiares perdidos. Temos, especialmente por aqui, em Itália, muitas situações difíceis, e por conhecer pessoas que já não estão connosco, é bastante difícil. Já disse isto no passado, é difícil voltar à mesma situação e por isso este tem um gosto especial. Não sei se é doce, há algumas coisas amargas, mas está lá. Eu diria que, talvez se neste nosso desporto tivéssemos dado a possibilidade aos nossos adeptos, de desfrutar um pouco dos fins-de-semana, para os afastar um pouco dos seus problemas próximos. Não quero ser mal interpretado, já foi bom termos feito o nosso trabalho. Os ralis são a paixão de muitos, por isso temos sorte em fazer algo assim. Com tanta gente a sofrer, se lhes tivermos dado um momento para descontrair, de prazer, fico feliz por isso” começou por dizer Adamo, que quando questionado acerca do Rali de Monza, não esquece o trabalho que foi bem feito em tão pouco tempo: “Não sei se deve voltar, mas sei é que em tão pouco tempo fizeram algo que foi muito agradável. Penso que todos concordamos que uma prova do WRC feita desta forma, talvez não, mas ter alguns eventos como este, penso que seria merecido. Por isso quero dizer: obrigado por todos os que tornaram isto possível porque terminar a época desta forma com outro rali foi ótimo. E devo dizer obrigado pelo trabalho que fizeram”.