Andrea Adamo: “Esta estreia (Hyundai i20 N Rally2) é algo completamente diferente” | AutoSport

Andrea Adamo está surpreendido com a quantidade positiva de encomendas recebidas para o novo Hyundai i20 N Rally2, e revelou que não só, não esperava, como a Hyundai MotorSport não estava preparada para um conjunto tão significativo de encomendas em tão curto espaço de tempo.

A Hyundai Motorsport estreou recentemente a sua nova arma na categoria Rally2, no Rally de Ypres, no fim de semana seguinte foi a vez de Andrea Crugnola que obteve nova vitória no Rally Friuli Venezia Giulia, oferecendo ao carro dois triunfos em dois ralis, e apesar de não haver uma ligação direta a verdade é que quando proferiu estas palavras, à imprensa italiana, Andrea Adamo já tinha 26 encomendas: “Temos 26 encomendas com depósitos. Honestamente, isto apanhou-nos de surpresa porque nunca esperávamos ser capazes de vender tantos carros imediatamente. No entanto, isto leva-nos a rever os nossos planos, dado o momento negro que o mercado mundial está a atravessar. A falta de disponibilidade de matérias primas como o alumínio e o aço está a tornar-se um grande problema. Nunca esperei estar numa situação em que não se encontrasse alumínio, aço, semicondutores, componentes eletrónicos. O mundo mudou, e nós temos de passar por isso”, disse Adamo, que compara a estreia do i20 R5 em 2016: “Devo dizer que, se olhar para 2016, a estreia deste carro é, em comparação, algo incrível. Esta estreia é algo completamente diferente”, disse