Andrea Adamo: “As razões para a Hyundai ficar ou não no WRC são muito mais vastas, do que uma vitória ou derrota”

Na conferência de imprensa do Rali do Ártico/Finlândia, foi perguntado a Andrea Adamo (Chefe da Equipa Hyundai), se este triunfo poderia ajudar e ajudar a tentar convencer a Hyundai a continuar na WRC? A resposta foi arrasadora: “Este tipo de perguntas faz-me rir, mas com todo o respeito por elas. Estive com a Lancia a ganhar tudo, inclusive o campeonato, e o programa foi encerrado. Quando estava na Alfa Romeo, e estávamos a perder, o programa manteve-se.

As coisas pela qual estão a decidir ficar ou não no campeonato são muito mais vastas, do que uma vitória, ou uma derrota. Não estou de todo preocupado com a permanência da Hyundai neste campeonato no futuro. De qualquer modo, a estratégia de um conselho de administração, de gastar milhões e milhões de euros não é algo que o presidente me telefone na quinta-feira enquanto embarco [no avião] e diga, ‘ei, se não ganhares este rali, fechamos tudo’. As pessoas aqui acreditam que há pessoas muito melhores do que isso a gerir uma empresa como a Hyundai”.