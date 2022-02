Alpine pode rumar ao WRC e Dakar: com as “condições certas” | AutoSport

Luca de Meo, CEO do Grupo Renault, aproveitou no âmbito da apresentação do Alpine A522 de Fórmula 1, por revelar as ambições desportivas do grupo que lidera, abrindo a possibilidade da Alpine rumar ao WRC e ao Dakar.

Como se sabe, em 2024, a marca francesa vai regressar aos protótipos no WEC (Mundial de Endurance) e 24 Horas de Le Mans e depois de na F1 ter sido imposto um teto orçamental, que irá impedir derrapagens de orçamentos, isso abre espaço à possibilidade de novos projetos noutros disciplinas.

Apesar de confirmar a F1 como o centro do projeto desportivo da marca, e apesar de já ter posto o “pé na porta” dos LMDh, a Alpine pode alargar-se para diferentes projetos em diferentes categorias: “estou interessado em explorar, resta saber se conseguimos encontrar as condições certas para participar no Mundial de Ralis, mas eu quero fazê-lo com um carro elétrico, o que hoje em dia não é possível. E quero também fazer o Dakar…” disse Luca de Meo, que pretende colocar a Alpine como uma espécie de catalisador para toda a tecnologia do negócio.

Como se sabe, os desportos motorizados são uma área em que se ‘acelera’ muito o desenvolvimento que pode servir à indústria, e esse é um caminho que Luca de Meo pretende seguir.

No entanto é preciso olhar bem para a especificidade do que disse: “se conseguimos encontrar as condições certas”, leia-se: carros elétricos no WRC. no Dakar já se sabe que é um dos caminhos até 2030…