Ali Türkkan vence o Junior WRC no Rally de Portugal após domingo caótico e reviravolta final

Ali Türkkan conquistou este domingo a vitória no FIA Junior WRC no Rali de Portugal, beneficiando de um derradeiro dia marcado por chuva, lama e sucessivos contratempos dos rivais diretos.

O piloto turco, que começou a etapa decisiva no terceiro lugar, a 2m26,5s do líder Calle Carlberg, acabou por triunfar com 3m31,6s de vantagem sobre Leevi Lassila, num desfecho que virou completamente a classificação.

A reviravolta começou logo na primeira especial de domingo. Gil Membrado venceu Vieira do Minho 1 e reduziu a diferença para Carlberg de 39,6 para 17,2 segundos, relançando a luta pela vitória. O sueco respondeu em Fafe 1 e voltou a ampliar a margem para 19,7 segundos, mas o momento decisivo surgiu na segunda passagem por Vieira do Minho.

Carlberg ‘caiu’, Membrado resistiu e Türkkan aproveitou

Foi em SS22 que o rali do líder se desmoronou. Carlberg capotou e abandonou, ainda que a organização tenha indicado que ambos os elementos da equipa estavam bem, enquanto Membrado também enfrentou problemas graves depois de um impacto forte que danificou a carroçaria e o sistema de refrigeração do carro.

O espanhol conseguiu prosseguir, mas perdeu mais de 17 minutos e saiu da luta pela vitória.

Esse duplo golpe abriu caminho a Türkkan, que subiu inesperadamente ao comando. Kerem Kazaz ainda ascendeu provisoriamente ao segundo lugar ao vencer a SS22, mas o turco acabou por abandonar antes da derradeira Fafe depois de ficar sem combustível, provocando nova alteração relevante na classificação.

Sem cometer erros na Wolf Power Stage, Türkkan confirmou a segunda vitória consecutiva no campeonato, depois do triunfo anterior na Croácia. “Amazing weekend”, resumiu o piloto turco, sublinhando desde logo que esta seria, na sua perspetiva, “a prova mais difícil da temporada” para todas as categorias do rali mundial. Türkkan acrescentou que a equipa perdeu tempo no sábado com um pião e problemas elétricos, mas nunca desistiu, lembrando que “nos ralis, tudo pode acontecer”.

Lassila estreia-se no pódio, Membrado salva o terceiro lugar

Leevi Lassila terminou em segundo e garantiu o primeiro pódio da carreira no Junior WRC, depois de um rali em que privilegiou a sobrevivência num fim de semana de aderência muito baixa e meteorologia imprevisível. Membrado, apesar do problema mecânico em SS22, conseguiu ainda resgatar o terceiro lugar, embora já a 14m53,9s do vencedor.

Raúl Hernández concluiu em quarto, assinando ainda o melhor tempo entre os pilotos do Junior WRC na derradeira especial de Fafe. Craig Rahill fechou a lista dos classificados no quinto posto, também ele após um domingo difícil em condições de aderência muito reduzida.

Campeonato reaquece antes da Finlândia

O abandono de Carlberg não o afasta da liderança do campeonato, mas encolhe drasticamente a margem. O sueco sai de Portugal com 76 pontos, apenas mais dois do que Türkkan, agora com 74, enquanto Membrado segue em terceiro com 44.

Na categoria WRC3, Matteo Fontana celebrou a vitória e assumiu a liderança, tirando partido dos problemas de Membrado no domingo de manhã. Türkkan foi segundo nessa classe, a mais de um minuto do italiano, e Andre Martinez completou o pódio. O Junior WRC regressa entre 30 de julho e 2 de agosto, no Rali da Finlândia.