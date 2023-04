Alejandro Cachón: “copas de promoção são muito importantes para aparecerem jovens pilotos” (áudio) | AutoSport

Alejandro Cachón veio ao Rali Terras d’Aboboreira para ganhar experiência em pisos de terra, ele que este ano já está a disputar o WRC2 e confessou ao AutoSport que a terra é ainda um piso complicado para si, e por isso precisa de fazer quilómetros neste piso, daí a importância de ter vindo à Aboboreira, preparando o Rali de Portugal. Disse-nos ainda que a transição do Peugeot 208 Rally4 para o Citroën C3 Rally2, depois do seu triunfo na Peugeot Rally Cup Ibérica foi mais fácil no asfalto, mas na terra precisa de fazer muito quilómetros, e identifica essa experiência que já têm os seus adversários no WRC2, e que precisa adquirir. Quanto aos jovens espanhóis que estão a despontar, confirma que as copas são muito importantes para esse surgimento de novos valores. Ouça a entrevista.