Alcance global do WRC sobe para 1,3 mil milhões de espetadores

O Campeonato do Mundo de Ralis alcançou uma audiência televisiva acumulada de quase 1,3 mil milhões em 2024, ao mesmo tempo que gerou mais de 1,7 mil milhões de impressões nas redes sociais, nos seus canais próprios.

Pela primeira vez na sua história, o WRC captou a atenção de uma audiência televisiva acumulada de mais de mil milhões em 2024, destacada por um crescimento notável no Médio Oriente e na Ásia.

Este marco destaca mais uma vez o inegável apelo global do WRC, com o calendário de 2024 a levar o campeonato a quatro continentes ao longo de 13 provas.

Mas o impacto não se ficou pelos ecrãs de televisão. Nas redes sociais, a abordagem estratégica e colaborativa do WRC, fez com que as suas plataformas próprias gerassem uns impressionantes 1,78 mil milhões de impressões e quase 70 milhões de compromissos – um aumento de 24% em relação a 2023.

A presença social do WRC continuou a evoluir com as últimas tendências, incluindo o lançamento do canal oficial do campeonato no WhatsApp, acrescentando a um portfólio digital já de si robusto.

E não foi apenas nos ecrãs que os fãs se ligaram ao WRC – quatro milhões de espetadores encheram os palcos em todo o mundo, mergulhando no ADN único do campeonato. Com um calendário mais alargado em 2025 e novas rondas que se aventuram para além da Europa, o WRC está preparado para continuar a sua dinâmica ascendente com um número ainda maior de espetadores, envolvimento social e presença no terreno nas próximas épocas.

“Ultrapassar os mil milhões de espetadores é a prova do inigualável apelo global do WRC e da dedicação da nossa equipa em inovar continuamente,” disse o Diretor Sénior de Direitos de Media da WRC Promoter, Philipp Maenner.

“Este marco não só destaca o crescimento do campeonato como também reflecte a incrível paixão da nossa base de fãs mundial. Estamos entusiasmados por aproveitar esta dinâmica e continuar a elevar a fasquia para o futuro.”