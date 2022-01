Akio Toyoda (Toyota): “Graças à ajuda dos fãs, o Elfyn e o Takamoto puderam continuar o rali. Muito obrigado!” | AutoSport

A Toyota perdeu o rali, primeiro porque Elfyn Evans saiu de estrada quando se estava a juntar na frente a Sébastien Loeb e Sébastien Ogier, depois este último furo na penúltima especial, quando tinha um avanço que chegava e sobrava para vencer. Todos os três pilotos da equipa reclamaram vitórias em troços durante o fim-de-semana, e o carro foi mais rápido em nove das 17 classificativas. Por isso na Toyota há frustração, mas não qualquer preocupação, pois os ralis são assim mesmo.

A equipa demonstrou um bom desempenho e fiabilidade, apesar dos desafios dos novos regulamentos dos Rally1, que incluiu a introdução de potência híbrida no WRC.

Para Akio Toyoda (Fundador da equipa) “Foi quase para o Seb (Ogier) conseguir a sua nona vitória no Rallye Monte-Carlo, mas fiquei feliz por ver que a cooperação com o seu novo navegador funcionar bem. O seu sentimento de condução com o nosso novo GR Yaris Rally1, também pareceu ser bastante bom. O Seb rapidamente fez ‘amizade’ com ele, apesar de ser um pouco difícil. Respeito-o por ser capaz ‘de fazer amigos imediatamente’.

Também gostaria de expressar o meu respeito à liderança da FIA, Promotor do WRC, e a todos os outros envolvidos nos preparativos, uma vez que ajudaram este histórico e tradicional Campeonato Mundial de Ralis a avançar para a realização da neutralidade de carbono com carros electrificados e novo combustível.

As nossas outras equipas pareciam estar a debater-se um pouco com o nosso novo parceiro, mas foi óptimo que um piloto de TGR tenha estabelecido o melhor tempo em todos os troços do Dia 3. Como as nossas duplas e os GR Yaris Rally1 se vão dar bem evento por evento, é algo novo para se aguardar esta temporada, embora ainda sinta que falta algo quando vejo os carros de rali a sair calmamente do parque de serviço.

O carro de base do nosso carro de rali era Yaris até ao ano passado, e mudou agora para o GR Yaris a partir deste ano. GR Yaris é um carro desportivo de produção que nós, Toyota, fizemos por nós próprios para vencer nos desportos motorizados.

O carro começou finalmente agora a verdadeira etapa de competição. Estou tão contente, e gostaria de agradecer a todos os que trabalharam comigo para construir o GR Yaris. Sei que os membros que construíram o GR Yaris Rally1 a partir do GR Yaris também passaram por muitos problemas e trabalharam muito arduamente.

Tenho de agradecer sinceramente a todos os membros na Finlândia liderados pelo Jari-Matti, e a todos os membros em Colónia. A época começou agora e acredito que podemos continuar o bom trabalho em conjunto.

Aos adeptos, agradeço o vosso apoio contínuo à Toyota Gazoo Racing Racing World Rally Team esta temporada. Muito obrigado.

P.S. Aos fãs e espectadores que ajudaram Elfyn e Takamoto nos troços. Vi os vídeos nas redes sociais. Graças à vossa grande ajuda, dois carros puderam continuar o rali. Muito obrigado! ”