Akio Toyoda reitera a importância do WRC para a Toyota | AutoSport

O Presidente da Toyota, Akio Toyoda, reforçou a importância do Mundial de Ralis para a marca Toyota: “O Yaris está a tornar-se mais popular na Europa, mas não só. Mudámos o nome do carro para Yaris em todo o mundo”, disse. (ndr, Toyota Vitz, Japão, já se chamou Platz, Belta, Echo (Austrália e EUA), Vios (Ásia) Scion iA): “O nome Yaris é uma espécie de símbolo para a Toyota nos desportos motorizados, o que realmente penso que ajudou a aumentar o valor da Toyota. Sinto realmente prazer no WRC”, disse Toyoda que elogiou o trabalho que está a ser feito para tornar o campeonato verdadeiramente global.

“A FIA escolhe vários locais em todo o mundo. O Japão também está incluído, o que é realmente importante para os fãs japoneses dos ralis”.

Este é um excelente sinal para o WRC, mas a verdade é que o WRC ainda não faz o suficiente para seduzir mais marcas. É verdade que há razões externas e sazonais, agora é a guerra, antes foi a pandemia, mas a verdade é que os ralis há muito que não seduzem marcas para o pináculo da competição. A FIA trabalhou muito bem com os R5/Rally2, que são um enorme sucesso um pouco por todo o mundo, mas nos WRC 17/21 e agora Rally1 não consegue seduzir marcas. Vamos ver até à próxima grande mudança de paradigma, pois até lá não parece que qualquer marca vá ‘aparecer’. Por exemplo, a Audi escolheu o Dakar e a F1. Ralis, nada…