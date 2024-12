Akio Toyoda elogia a rivalidade com a Hyundai após a luta no WRC de 2024

O presidente da Toyota Gazoo Racing, Akio Toyoda, elogiou a cooperação e a competição com a Hyundai durante a temporada de 2024 do WRC – e admitiu que está ansioso por repetir essa batalha no próximo ano.

Este ano, os campeonatos foram divididos a meio, com Thierry Neuville a conquistar o título de pilotos para a Hyundai, enquanto a Toyota conseguiu uma vitória de última hora na série de construtores na Power Stage da ronda final, o Rali do Japão do mês passado.

Toyoda foi magnânimo na derrota na corrida de pilotos, dizendo: “Thierry, Martijn (Wydaeghe) e toda a gente na Hyundai, parabéns pela conquista dos títulos de pilotos e co-pilotos.

“O WRC 2024 tornou-se realmente emocionante, pois pudemos lutar uns contra os outros até à última ronda, ao último dia e ao último troço. Acredito que é importante para nós, fabricantes de automóveis asiáticos, mostrar aos fãs o som e o cheiro dos carros de rali nas estradas da Ásia Oriental. “Vamos continuar a impulsionar os desportos motorizados na Ásia em conjunto, e vamos ter uma boa luta novamente no próximo ano”, disse Toyoda que sabe bem que a presença da Hyundai no WRC valoriza a própria Toyota, para além da competição, claro.

Na verdade, fica claro que nova derrota ‘total’ da Hyundai este ano, juntando ao novo projeto do WEC poderia facilmente redundar numa ‘desistência’ e saída do WRC em breve, mas talvez este título de Pilotos, e o de construtores perdido somente devido a um grande azar levem os responsáveis da Hyundai a querer continuar na luta por muitos e bons anos, até porque, finalmente, os custos vão cair significativamente, e claro, isso ajuda…

Toyoda também prestou homenagem à equipa Toyota, que manteve o seu recorde de vitórias como primeiro construtor: “Não gostamos de perder. Com este slogan, continuámos a lutar até ao fim sem desistir. Gostaria de celebrar sinceramente com todos os membros do TGR-WRT hoje”.