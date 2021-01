Aí está o WRC 2021

Arranca no próximo fim de semana o Rali de Monte Carlo, prova de abertura do WRC 2021, um evento que marca o arranque do WRC 2021 bem como o regresso da Pirelli ao Mundial de Ralis como fornecedor exclusivo do WRC, pela primeira vez desde 2010. Comemorando o seu 110º aniversário este ano, o evento é um dos mais exigentes em todo o mundo devido às condições meteorológicas frequentemente mutáveis encontradas nas estradas de asfalto dos Alpes franceses.



A prova esteve ‘tremida’, mas felizmente será possível arrancar com o WRC 2021, ainda que sem público na estrada ou no parque de assistência, com fortes restrições á movimentação de pessoas tal como está a suceder um pouco por toda a Europa. A verdade é que se vivem momentos muito complicados decorrentes da pandemia. Vamos ver como a competição corre daqui para a frente, em princípio a FIA tem as coisas controladas bem melhor este ano, ainda que seja provável que possa haver complicações no calendário, dependendo da evolução da pandemia.

Nas equipas não houve grandes alterações, exceção feita à Toyota que tem agora Jari-Matti Latvala como Chefe de Equipa. A temporada volta a ter as mesmas três equipas, Hyundai, Toyota e M-Sport/Ford, mas disso falaremos em artigos separados.