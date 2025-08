Afinal, Ogier vai tentar ‘empatar’ com Loeb: “não era objetivo, mas tornou-se…”

Sébastien Ogier, oito vezes campeão do mundo de ralis, anunciou a sua intenção de competir em todas as provas restantes do Mundial de Ralis, condicionada pela sua possibilidade de lutar pelo título. Esta decisão surge após a sua recente prestação no Rali da Finlândia, onde alcançou o terceiro lugar, colocando-o a escassos 13 pontos do líder Elfyn Evans, apesar de ter falhado três ralis esta temporada.

A consistência tem sido o ponto forte do francês, que não terminou fora do pódio em nenhuma das suas seis participações este ano, o que inesperadamente o catapultou para uma forte posição no campeonato. Ogier confirmou a sua presença nos próximos quatro eventos – Paraguai, Chile, Europa Central e Japão –, mantendo apenas o final de temporada na Arábia Saudita em aberto.

O piloto da Toyota Gazoo Racing revelou que, embora o título não fosse o objetivo principal no início do ano, a proximidade na classificação reavivou a sua veia competitiva.

“O campeonato não era, de facto, o principal objetivo da temporada, mas tornou-se num”, partilhou com o DirtFish. “Costumava dizer no passado que se ganham campeonatos ao somar muitos pontos nos fins de semana em que se tem dificuldades”, acrescentou.

Apesar de valorizar o tempo passado em casa, Ogier não esconde o desejo de lutar por mais um título quando se encontra numa posição tão favorável. “Estando a meio da temporada tão perto e sabendo que poderei ter de adicionar dois ralis para ter uma oportunidade de competir por outro título, ainda sou um competidor, por isso quero tentar”, concluiu, sublinhando a sua inabalável ambição.