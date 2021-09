Adrien Fourmaux separa-se de Renaud Jamoul | AutoSport

Adrien Fourmaux vai deixar o seu atual navegador, Renaud Jamoul com efeitos imediatos. Estavam juntos há dois anos, conseguiram, juntos, dois quintos lugares à geral, no Rali da Croácia, na estreia no WRC e depois no Rali Safari. Fourmaux anunciou através das suas redes sociais o fim da parceria com Jamoul, mas ainda não confirmou quem será o seu novo navegador: “Após quase três anos de parceria, Renaud e eu seguimos caminhos separados. A história começou numa área de serviço de autoestrada, e terminou após a Acrópole na WRC. Que viagem que fizemos juntos. Obrigado por estares comigo na minha estreia internacional e por aceitares o papel de navegador de um jovem piloto que eu era. Obrigado por estes momentos. Desde o primeiro ponto no WRC até ao primeiro tempo mais rápido num troço, passando pela vitória no ERC nas Canárias, mas também por todas as risadas e as omeletes ‘Jamoulaux’ a cada manhã de corrida. Desejo-te tudo de bom para o teu futuro. Estou convencido de que conseguirás grandes coisas. Obrigado Renaud!”