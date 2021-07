Adrien Fourmaux regressa ao Ford Fiesta WRC na Bélgica | AutoSport

Com Teemu Suninen a ficar cada vez mais de lado na M-Sport – correm rumores que vai ser afastado, e que um piloto de ponta já está contratado – Adrien Fourmaux, que deve quase de certeza permanecer na M-Sport em 2022, vai voltar aos comandos do Ford Fiesta WRC no Rali de Ypres, no que será o seu quarto evento na categoria principal. Apesar de nunca ter guiado na prova belga, a exibição que fez na Croácia deve ter seduzido os homens da M-Sport a tomar esta decisão.