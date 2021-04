Adrien Fourmaux num World Rally Car é a novidade do Rali da Croácia

O Rali da Croácia é estreia absoluta no Mundial de Ralis, e para primeira participação, apresenta uma lista de 68 concorrentes. Marcam presença todos os habituais concorrentes, com uma novidade, a estreia do piloto francês Adrien Fourmaux no WRC. Vai guiar o Ford Fiesta WRC pela primeira vez em competição a ‘sério’ depois do ter feito no RallyLegend do ano passado.

No WRC2, a competição promete ser intensa com Mads Ostberg/ Andreas Mikkelsen e Teemu Suninen. No WRC3, destaque para a estreia de Chris Ingram, em Skoda Fabia Rally2. O JWRC também arranca, com a presença de oito concorrentes.