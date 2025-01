Adrien Fourmaux: “Não estou cá para jogar à defesa, também posso jogar ao ataque”

Adrien Fourmaux não perdeu tempo a provar que o seu estatuto de estreante na Hyundai Motorsport não o vai impedir de lutar por vitórias no Campeonato do Mundo de Ralis deste ano.

Depois de ter mudado da M-Sport Ford para a Hyundai durante a época baixa, Fourmaux roubou as atenções na sua estreia com o i20 N Rally1 WRC no Rali de Monte Carlo, na semana passada, conquistando duas vitórias em duas especiais e garantindo um impressionante terceiro lugar. O piloto de 29 anos terminou como o melhor piloto da Hyundai, com o vencedor do WRC de 2019, Ott Tänak, a mais de 30 segundos atrás, em quinto, enquanto o atual campeão Thierry Neuville lutou para chegar ao sexto lugar após uma ronda de abertura difícil.

Apesar de ter muito menos experiência do que os seus companheiros de equipa, Fourmaux já está a deixar claro que está aqui para lutar por mais do que apenas pontos.

“Eles (Tänak e Neuville) são os dois campeões do mundo, por isso temos de ver como correm as coisas”, disse ao WRC.com. “Mas, com certeza, [o resultado] mostra também que eles precisam de contar comigo. Não estou aqui apenas para jogar à defesa e esperar que algo aconteça – também posso jogar ao ataque.”

A Hyundai vai estrear uma versão atualizada do seu i20 N Rally1 no Rali da Suécia, que deverá incluir várias peças melhoradas. O evento de neve e gelo, com sede em Umeå, guarda memórias especiais para Fourmaux, que conquistou o seu primeiro pódio no WRC no ano passado: “No ano passado, começámos em terceiro na posição de estrada e terminámos no pódio”, afirmou. “Desta vez vamos começar em segundo e vamos tentar fazer o mesmo. Experimentei o novo evo [carro] em dezembro e gostei. Foi na neve, por isso vamos ver”.