Adrien Fourmaux na M-Sport: de mecânico a piloto de topo…

Após cinco anos e uma época exemplar no Campeonato do Mundo de Ralis de 2024 com a M-Sport Ford World Rally Team, a equipa confirma hoje a partida de Adrien Fourmaux e Alex Coria para novos horizontes em 2025.

A carreira de Fourmaux com a M-Sport tem contado uma história de crescimento, resiliência e sucesso que servirá de modelo para os futuros talentos dos ralis. De um início humilde a emocionantes subidas ao pódio, Fourmaux desfrutou de anos de fundação impressionantes que agora preparam o caminho para as suas realizações futuras.

Desde o início da sua jornada nos ralis, em 2017, Fourmaux tem sido um firme representante das máquinas Ford no WRC e nas categorias nacionais. Conquistando o título francês de juniores em 2018 num Ford Fiesta R2T, com apenas um ano de experiência, Fourmaux viria a encontrar-se na ribalta, ganhando um lugar num carro M-Sport em 2019.

Com um desempenho inovador durante a sua estreia no WRC no Rali de Monte-Carlo, onde conquistou um impressionante segundo lugar na categoria WRC2 ao volante de um Fiesta R5, o próximo capítulo de Fourmaux já estava a tomar forma. Nesse mesmo ano, Fourmaux garantiu mais um pódio na categoria WRC2 no Wales Rally GB, identificando-se como uma das estrelas em ascensão do desporto.

Agora ao volante do novo Fiesta Rally2 em 2020, Fourmaux voltou a apresentar resultados excecionais, igualando o seu anterior resultado no Monte Carlo com outro segundo lugar na abertura da época. Fourmaux conquistou ainda mais pódios no WRC2 na Estónia e na Turquia, e alcançou também a sua primeira grande vitória na última ronda do Campeonato Europeu de Ralis, no Rali Islas Canarias.

Em 2021, o ímpeto crescente de Fourmaux valeu-lhe uma participação de alto nível no WRC com o Ford Fiesta WRC no Rali da Croácia, onde conseguiu um sensacional quinto lugar na sua primeira vez a competir na categoria principal do campeonato. Nesse ano, continuou a ter desempenhos impressionantes, incluindo a sua primeira vitória numa etapa no icónico Rali Safari do Quénia.

Esta impressionante série de resultados fez com que lhe fosse oferecido um lugar a tempo inteiro no Rally1 em 2022, ao lado do novo copiloto Alexandre Coria. A sua época de 2022, embora tumultuosa, continuará a ser uma das épocas mais importantes das carreiras da dupla francesa.

De regresso ao Fiesta Rally2 em 2023, Fourmaux utilizou este afastamento da competição de alto nível para se concentrar e aperfeiçoar as suas capacidades e confiança. A competir com a M-Sport em casa, no Campeonato Britânico de Ralis, Fourmaux e Coria dominaram com cinco vitórias em ralis e conquistaram os títulos gerais do campeonato. A sua campanha no WRC2 foi igualmente impressionante, com uma vitória destacada na categoria RC2 na Europa Central e um segundo lugar nas famosas etapas exigentes do Rali da Finlândia.

Agora, reunido com a maquinaria do Rally1, Fourmaux iniciou 2024 com um quinto lugar em Monte-Carlo, antes de conquistar o seu primeiro pódio geral no WRC, após um desempenho impressionante no Rally da Suécia. Seguiu-se outro pódio na terra, depois de terminar em terceiro no Rally Safari Kenya, somando mais pódios na Polónia, Finlândia e Japão e demonstrando a sua destreza no asfalto, gravilha e neve. Com 11 vitórias em troços e desempenhos consistentes, Fourmaux alcançou pódios em todas as superfícies nesta temporada, consolidando o seu estatuto de estrela dos ralis em ascensão.

A carreira de Fourmaux até à data é uma representação perfeita da dedicação da M-Sport em cultivar e desenvolver futuros talentos e destaca o valor das oportunidades de progressão disponíveis para os jovens pilotos dentro do desporto.

À medida que Fourmaux e Coria embarcam no próximo capítulo das suas carreiras em 2025, a equipa felicita-os sinceramente pelo seu incrível percurso até agora e deseja-lhes o maior sucesso nos seus empreendimentos futuros.

Para Malcolm Wilson, Presidente da M-Sport UK: “Fiquei incrivelmente impressionado com as prestações do Adrien este ano e ele demonstrou ser uma das futuras estrelas do nosso desporto. Apesar dos desafios que enfrentou até agora na sua carreira, demonstrou um nível louvável de coragem e determinação e sai de cada experiência mais forte do que antes. A sua parceria com o Alex ajudou a facilitar o crescimento que vimos nele e acredito que eles formam uma excelente dupla para a próxima fase das suas carreiras. Têm sido parte integrante da equipa M-Sport há muitos anos e certamente que todos sentirão a sua falta. Estou ansioso por ver o que o futuro lhes reserva.”

Já para Richard Millener, Diretor da M-Sport Ford World Rally Team “Foi um prazer absoluto trabalhar com o Adrien e o Alex ao longo dos últimos anos. Tem sido especialmente gratificante observar e ver o seu desenvolvimento ao longo dos últimos dois anos, tornando-se verdadeiros atletas profissionais.

“Partilhar a alegria dos cinco pódios deste ano foi muito especial e sei que toda a equipa e eu próprio vamos sentir muito a falta deles. Por último, o meu total respeito por ambos – conseguiram esta oportunidade através de trabalho árduo e determinação e merecem plenamente este próximo capítulo da sua história.”

Por fim, Adrien Fourmaux recorda como começou na M-Sport como mecânico e ‘saiu’ piloto de topo: “Cheguei à M-Sport no final de 2018 como um piloto muito jovem, cuidando do novo Rally2 como mecânico, e terminando agora com vitórias e um pódio em todas as classificações. Aprendi muito com a equipa, especialmente com o Malcolm, que sempre cuidou da minha carreira e do meu desenvolvimento.

Pilotei um carro M-Sport Ford durante toda a minha carreira desde 2017 e devo muito a toda a equipa. Tivemos alguns altos e baixos, mas sempre fomos uma família que se dedica ao desporto mais exigente do mundo. Obrigado ao Malcolm e a toda a equipa por todas as memórias que tivemos juntos. Isto não é um adeus, mas um ‘até à próxima'”.