Adrien Fourmaux garante Hyundai confiante: “O campeonato começa agora em Portugal”

Adrien Fourmaux integra a formação da Hyundai para o Rali de Portugal com o objectivo de alcançar um resultado sólido numa prova em que o conhecimento das classificativas e a adaptação à terra poderão ser decisivos. O francês segue para a ronda portuguesa depois de testes prévios positivos, num contexto em que a equipa assume ambição elevada para os pisos de terra.

Hyundai aposta na experiência e no ritmo em terra

A marca coreana apresenta-se em Portugal com Thierry Neuville, Dani Sordo e Fourmaux, os três vindos de uma preparação considerada produtiva antes da prova. Andrew Wheatley já admitiu que a Hyundai acredita ter andamento para discutir a frente com a Toyota, enquanto Fourmaux diz sentir-se mais confortável e confiante com o ritmo em terra.

Piloto francês quer transformar confiança em resultado

“O campeonato começa mesmo agora em Portugal, porque é uma superfície diferente de tudo o que tivemos até aqui”, afirmou Fourmaux, que destacou a mudança de contexto técnico e competitivo. O piloto acrescentou que “os testes correram bem” e que a equipa está “muito mais confortável e confiante” para enfrentar a primeira grande prova europeia de terra da temporada.

Fourmaux recordou ainda que sempre foi competitivo em Portugal, embora tenha sido travado no passado por furos e problemas mecânicos. “Vamos para Portugal com a motivação de atacar e obter o melhor resultado possível”, disse, antes de elogiar os adeptos portugueses, que considerou “dos melhores do mundo” no Rali de Portugal