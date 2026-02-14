Adrien Fourmaux explica a técnica dos bancos de neve no Rali da Suécia

Piloto Hyundai explica como usar “muros de neve” para ganhar velocidade

Adrien Fourmaux partilhou como os pilotos do WRC utilizam os bancos de neve, que resultam da acumulação de neve nas bermas depois da passagem das máquinas de limpeza nas especiais nevadas do Mundial de Ralis, como sucede no Rali Suécia. A técnica, essencial em pisos da prova, permite entrar com maior velocidade e usar a traseira contra o banco para manter o máximo de velocidade possível e ganhar algum ‘apoio’ na saída, em vez de desacelerar para ‘fazer’ a curva com maior segurança.

​

Existem duas abordagens principais: a “linha limpa”, rápida e eficiente, que evita contacto; e a agressiva, em que se acelera a entrada, gira o carro e apoia a traseira no banco de neve para manter a trajetória. Fourmaux alerta, porém, para os perigos: excesso de velocidade pode fazer a traseira “agarrar” violentamente, e se a frente entrar no banco o carro fica preso, como profusamente exemplificado em inúmeros incidentes nos ralis da Suécia.

​

​Tipos de ‘snowbanks’ e sensação no carro

Os ‘snowbanks’ variam: os duros e gelados, resultado de derretimento e novo congelamento, oferecem suporte sólido e permitem uso agressivo; os moles podem “agarrar” o carro e levam a saídas de estrada. Fourmaux descreve ainda a técnica como “rápida, eficiente e muito satisfatória”, com uma sensação divertida de carregar o carro ao limite, mas avisa: “Não tentem replicar em casa”.