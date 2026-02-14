Adrien Fourmaux explica a técnica dos bancos de neve no Rali da Suécia
Piloto Hyundai explica como usar “muros de neve” para ganhar velocidade
Adrien Fourmaux partilhou como os pilotos do WRC utilizam os bancos de neve, que resultam da acumulação de neve nas bermas depois da passagem das máquinas de limpeza nas especiais nevadas do Mundial de Ralis, como sucede no Rali Suécia. A técnica, essencial em pisos da prova, permite entrar com maior velocidade e usar a traseira contra o banco para manter o máximo de velocidade possível e ganhar algum ‘apoio’ na saída, em vez de desacelerar para ‘fazer’ a curva com maior segurança.
Existem duas abordagens principais: a “linha limpa”, rápida e eficiente, que evita contacto; e a agressiva, em que se acelera a entrada, gira o carro e apoia a traseira no banco de neve para manter a trajetória. Fourmaux alerta, porém, para os perigos: excesso de velocidade pode fazer a traseira “agarrar” violentamente, e se a frente entrar no banco o carro fica preso, como profusamente exemplificado em inúmeros incidentes nos ralis da Suécia.
Tipos de ‘snowbanks’ e sensação no carro
Os ‘snowbanks’ variam: os duros e gelados, resultado de derretimento e novo congelamento, oferecem suporte sólido e permitem uso agressivo; os moles podem “agarrar” o carro e levam a saídas de estrada. Fourmaux descreve ainda a técnica como “rápida, eficiente e muito satisfatória”, com uma sensação divertida de carregar o carro ao limite, mas avisa: “Não tentem replicar em casa”.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
[email protected]
14 Fevereiro, 2026 at 15:39
Fixe!